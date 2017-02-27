Игорь написав:Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок
доживем до понедельника...и будет понятно
я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост
Кitу на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день
Игорь написав:Смена тренда. Хм. Возможно Вы и правы. Вот как Вы так быстро понимаете что это смена тренда ? Я, допустим, не купив доллары по 27.8 буду себя ещё долго успокаивать что это не смена тренда и придумывать кучу отмазок
доживем до понедельника...и будет понятно
я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост
Кitу на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день
prodigy написав: те, по чьим курсам мы делаем прогноз
я почему и спрашиваю, так как у них минимальный курс (уведомления приходит по телеграмму и на графике у них на сайте то же самое) это 27.72....27.80 (в 9:40). Поэтому .58\.75 - и удивился немного, по крайней мере по Одессе.
Самое минимальное (в другом месте) что мне сегодня попалось на глаза на продажу это .78 и то недолго.
vladus17 написав:да, выше 28ми не покупаю, принципиально. лучше так потрачу на товары и услуги! будет ниже 27.9 буду откупать дальше.
Так можно уже и никогда не купить.Сколько вчера истерии было тут в ветке.От многих звучало примитивное "мышление по тренду".А сегодня они с_очковали и кто успел а кто и нет.Вчера только пару чел адекватных объясняло. что облиги для закрытия защищённых статей. под них слив.а дальше такого не будет. т к ждём мвф.А фантазии до 23-24 успели дойти.Не будет повтора прошлого-этого года.Те же облиги просуммируются в большинстве к долгу сл года.и кого это спасёт?Угу... Да и о ценах на товары и услуги.Повышается - газ. электро. мобила. интернет. хлеб. .....ну и почти всё остальное.Покупайте.