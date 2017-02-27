Кучинелли написав:

Так можно уже и никогда не купить.Сколько вчера истерии было тут в ветке.От многих звучало примитивное "мышление по тренду".А сегодня они с_очковали и кто успел а кто и нет.Вчера только пару чел адекватных объясняло. что облиги для закрытия защищённых статей. под них слив.а дальше такого не будет. т к ждём мвф.А фантазии до 23-24 успели дойти.Не будет повтора прошлого-этого года.Те же облиги просуммируются в большинстве к долгу сл года.и кого это спасёт?Угу...Да и о ценах на товары и услуги.Повышается - газ. электро. мобила. интернет. хлеб. .....ну и почти всё остальное.Покупайте.