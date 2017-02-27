zРадио написав:PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)
Это как раз таки позитив. Или великий пропагандист считает, что лучше всех придушить налогами и сократить бюджет? Откуда будет тогда рост, если бюджет будет будет сушить экономику прижимистостью?
Или везде зрада, не важно откуда? Главное же как подать информацию, верно?
А металл между прочим на максимумах почти за десятилетие, выплавка тоже приличная, выше докаратнинной, рост год к году по ценам в долларах минимум на 20%, это ни о чём не говорит, тут нету зрады? Тогда и не о чем говорить?
Под вечер пошли окуительные истории откупа ниже приёма чёрного рынка?
Это волшебно. Ничего не меняется(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Кучинелли написав:Так можно уже и никогда не купить.Сколько вчера истерии было тут в ветке.От многих звучало примитивное "мышление по тренду".А сегодня они с_очковали и кто успел а кто и нет.Вчера только пару чел адекватных объясняло. что облиги для закрытия защищённых статей. под них слив.а дальше такого не будет. т к ждём мвф.А фантазии до 23-24 успели дойти.Не будет повтора прошлого-этого года.Те же облиги просуммируются в большинстве к долгу сл года.и кого это спасёт?Угу... Да и о ценах на товары и услуги.Повышается - газ. электро. мобила. интернет. хлеб. .....ну и почти всё остальное.Покупайте.
Я просто пятой точкой чувствую что где дорого- продаю, что дешево -покупаю. Аналитику не читаю- пустая трата времени, всеравно будет по другому чем там написано. П.С. Деньги всегда есть куда пристроить, это же деньги, самый ликвидный инструмент в Мире! Так что в случае шухера я кеды всегда успею одеть))
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сибарит написав:Проводить новые тендеры уже поздновато, но с освоением дурных бабок проблем быть не должно. Рискну предположить, что львиная их доля пойдет на погашение просроченных проплат по давно проведенным и выполненным тендерам, а также другим просроченным расходам. Точной информации об объемах просрочки у меня нет, но общий информационных фон намекает, что лишними эти деньги не будут. С последующими размещениями возможны варианты. Если останутся еще долги, можно продолжить привлечение, пока дают. Если первоочередные траты будут закрыты, можно попробовать попривередничать, чтобы остановить рост ставок с прицелом на привлечение уже в новом году.
Кстати, сегодня Кабмин принял абсолютно идиотское поставление о расширении периода исполнения обязательств субподрядчиками. Авансированные работы те теперь могут выполнять не 24, а 34 месяца с момента осуществления оплаты. Якобы это решение вынужденное в связи с ухудшением логистики в период коронакризиса.
Ну это же просто прекрасно "Быстро" у нас выполняются инфраструктурные проекты - давайте их еще "ускорим" (рука-лицо)
PS: ФРС сохранила учетную ставку без изменений
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 16 гру, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
То, до пресс конференції! Зі ставкою, вже визначилися!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.