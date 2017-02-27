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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6989699069916992>
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:32

  zРадио написав:PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)

Это как раз таки позитив.
Или великий пропагандист считает, что лучше всех придушить налогами и сократить бюджет?
Откуда будет тогда рост, если бюджет будет будет сушить экономику прижимистостью?

Или везде зрада, не важно откуда? Главное же как подать информацию, верно?

А металл между прочим на максимумах почти за десятилетие, выплавка тоже приличная, выше докаратнинной, рост год к году по ценам в долларах минимум на 20%, это ни о чём не говорит, тут нету зрады? Тогда и не о чем говорить?

Под вечер пошли окуительные истории откупа ниже приёма чёрного рынка?

Это волшебно. Ничего не меняется(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Под вечер пошли окуительные истории откупа ниже приёма чёрного рынка?Это волшебно. Ничего не меняется(((

они от вчерашней эйфории не отошли.Ведь им казалось. что оно вот в руках уже. но нужно дождаться 24...и тут тебе на - опять 28
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Так можно уже и никогда не купить.Сколько вчера истерии было тут в ветке.От многих звучало примитивное "мышление по тренду".А сегодня они с_очковали и кто успел а кто и нет.Вчера только пару чел адекватных объясняло. что облиги для закрытия защищённых статей. под них слив.а дальше такого не будет. т к ждём мвф.А фантазии до 23-24 успели дойти.Не будет повтора прошлого-этого года.Те же облиги просуммируются в большинстве к долгу сл года.и кого это спасёт?Угу...
Да и о ценах на товары и услуги.Повышается - газ. электро. мобила. интернет. хлеб. .....ну и почти всё остальное.Покупайте.

Я просто пятой точкой чувствую что где дорого- продаю, что дешево -покупаю. Аналитику не читаю- пустая трата времени, всеравно будет по другому чем там написано. П.С. Деньги всегда есть куда пристроить, это же деньги, самый ликвидный инструмент в Мире! Так что в случае шухера я кеды всегда успею одеть))
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:58

Увага!!!


Вітаюсь совсіма.

До FOMCи лишилася хвилина!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:59

  Сибарит написав:Проводить новые тендеры уже поздновато, но с освоением дурных бабок проблем быть не должно. Рискну предположить, что львиная их доля пойдет на погашение просроченных проплат по давно проведенным и выполненным тендерам, а также другим просроченным расходам. Точной информации об объемах просрочки у меня нет, но общий информационных фон намекает, что лишними эти деньги не будут.
С последующими размещениями возможны варианты. Если останутся еще долги, можно продолжить привлечение, пока дают. Если первоочередные траты будут закрыты, можно попробовать попривередничать, чтобы остановить рост ставок с прицелом на привлечение уже в новом году.


Кстати, сегодня Кабмин принял абсолютно идиотское поставление о расширении периода исполнения обязательств субподрядчиками. Авансированные работы те теперь могут выполнять не 24, а 34 месяца с момента осуществления оплаты. Якобы это решение вынужденное в связи с ухудшением логистики в период коронакризиса.

Ну это же просто прекрасно :mrgreen: "Быстро" у нас выполняются инфраструктурные проекты - давайте их еще "ускорим" (рука-лицо)

PS: ФРС сохранила учетную ставку без изменений
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 16 гру, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:02

  somilitark написав:
  zРадио написав:PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)

Это как раз таки позитив.
Или великий пропагандист считает, что лучше всех придушить налогами и сократить бюджет?


Гений, рост доли бюджета в ВВП - это и есть усиление фискализации и нагрузки на плательщиков налогов, т.е. бизнес и население. Пищите еще (не опечатка)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:02

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

До FOMCи лишилася хвилина!

ВО

Хай щастить!

Пол часа вроде.
ссылка, кому интересно посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=rrLQYXf4rz4
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:05

Перша реакція


Вітаюсь совсіма.

Ставку ФРС лишила без змін на рівні 0,25%.


Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:07

  vladus17 написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

До FOMCи лишилася хвилина!

ВО

Хай щастить!

Пол часа вроде.
ссылка, кому интересно посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=rrLQYXf4rz4


Вітаюсь совсіма.

То, до пресс конференції! Зі ставкою, вже визначилися!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:15

  s0v7a написав:
  vladus17 написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

До FOMCи лишилася хвилина!

ВО

Хай щастить!

Пол часа вроде.
ссылка, кому интересно посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=rrLQYXf4rz4


А у Вас були сумніви, що зі ставкою наразі щось зроблять? :)

Імхо, десь ще пару засідань ставку трогати не будуть, а от ближче до осіні 21 року можливи сюрпрайзи ))))

Як то кажуть, головне, щоб інфляція пішла )))
change_pm
 
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