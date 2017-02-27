RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6989699069916992
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26


Вітаюсь совсіма.

Здається, наш міжбанк з ростом доляра сьогодні інсайт мав від когось с FOMCи :shock:


Зображення

Та дочекаємось пресконференції!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:28

  change_pm написав:
  s0v7a написав:
  vladus17 написав:Пол часа вроде. ссылка, кому интересно посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=rrLQYXf4rz4


А у Вас були сумніви, що зі ставкою наразі щось зроблять? :)
Імхо, десь ще пару засідань ставку трогати не будуть, а от ближче до осіні 21 року можливи сюрпрайзи ))))
Як то кажуть, головне, щоб інфляція пішла )))


Ох наговорили, фомки в баксопадение неверующие. на 1,213 сбросили евру. норм
matroSkin
 
Повідомлень: 251
З нами з: 14.11.12
Подякував: 94 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:30

  zРадио написав:
  somilitark написав:
  zРадио написав:PPS: расходы Бюджета к ВВП - 29% (+2 п.п., исторический антирекорд!)

Это как раз таки позитив.
Или великий пропагандист считает, что лучше всех придушить налогами и сократить бюджет?


Гений, рост доли бюджета в ВВП - это и есть усиление фискализации и нагрузки на плательщиков налогов, т.е. бизнес и население. Пищите еще (не опечатка)

Киселёв отдыхает, а сколько дефицит бюджета?
НОЛЬ?
Сцы курви в очи, а воно каже дощ йдэ))) :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11621
З нами з: 30.12.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2899 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:37

Почалась пресконференція


Вітаюсь совсіма.



Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Ведь им казалось. что оно вот в руках уже. но нужно дождаться 24...и тут тебе на - опять 28

Навіть зелені можуть чогось навчитись і вставити пістон кому треба, коли треба. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11328
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:45

2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 21.03.14
Подякував: 128 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:52

Ось і повернулись до ранкових рівнів!


Вітаюсь совсіма.



Зображення

ВО

PS
Вибачте, що сьогодні мене багато. Та я помітив, що первинні коливання при поданні інформації FOMCи більшою частиною оманливі, не в той бік відразу шарахаються. Це й довів собі сьогодні на форумі.

Так що задриг доляра на на нашаму міжбанку не має під собою сьогодні і міжнародних підстав!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:52

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.



Зображення

ВО

Хай щастить!

Станок буде працювати і надалі, щомісячно друкуватимуть що найменше по 120 млрд дол
Отак і живуть, чарівний станок з голоду померти не дасть. :lol:

The Fed said it was going to continue to buy at least $80 billion in Treasury securities and $40 billion in mortgage securities until “substantial further progress” is made towards its goals of price stability and full employment.

The 10-year Treasury yield rose to as high as 0.95% from about 0.91% prior to the release of its statement at 2 p.m. ET.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9382
З нами з: 18.06.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:00

  Ukrainian написав:Станок буде працювати і надалі, щомісячно друкуватимуть що найменше по 120 млрд дол
Отак і живуть, чарівний станок з голоду померти не дасть. :lol:

The Fed said it was going to continue to buy at least $80 billion in Treasury securities and $40 billion in mortgage securities until “substantial further progress” is made towards its goals of price stability and full employment.

The 10-year Treasury yield rose to as high as 0.95% from about 0.91% prior to the release of its statement at 2 p.m. ET.


Вітаю, Ukrainian.


Так, Байден за більш стрімку допомогу економіці за допомогою вертольоту. Десь, по памʼяті, зустрічалось що більше за Трампа майже на 500 млрд.дол.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
2
10
  #<1 ... 6989699069916992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly, s0v7a і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2088, 2089, 2090
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20893 2722389
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 22:10
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7324 1698830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 15:57
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144830
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27474)
16.12.2020 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.