ВО Хай щастить!

Станок буде працювати і надалі, щомісячно друкуватимуть що найменше по 120 млрд долОтак і живуть, чарівний станок з голоду померти не дасть.The Fed said it was going to continue to buy at least $80 billion in Treasury securities and $40 billion in mortgage securities until “substantial further progress” is made towards its goals of price stability and full employment.The 10-year Treasury yield rose to as high as 0.95% from about 0.91% prior to the release of its statement at 2 p.m. ET.