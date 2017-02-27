Вітаюсь совсіма.
Здається, наш міжбанк з ростом доляра сьогодні інсайт мав від когось с FOMCи
Та дочекаємось пресконференції!
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26
Вітаюсь совсіма.
Здається, наш міжбанк з ростом доляра сьогодні інсайт мав від когось с FOMCи
Та дочекаємось пресконференції!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:28
Ох наговорили, фомки в баксопадение неверующие. на 1,213 сбросили евру. норм
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:30
Киселёв отдыхает, а сколько дефицит бюджета?
НОЛЬ?
Сцы курви в очи, а воно каже дощ йдэ)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:37
Почалась пресконференція
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Навіть зелені можуть чогось навчитись і вставити пістон кому треба, коли треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:45
2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя
Life is good.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:52
Ось і повернулись до ранкових рівнів!
Вітаюсь совсіма.
ВО
PS
Вибачте, що сьогодні мене багато. Та я помітив, що первинні коливання при поданні інформації FOMCи більшою частиною оманливі, не в той бік відразу шарахаються. Це й довів собі сьогодні на форумі.
Так що задриг доляра на на нашаму міжбанку не має під собою сьогодні і міжнародних підстав!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:52
Станок буде працювати і надалі, щомісячно друкуватимуть що найменше по 120 млрд дол
Отак і живуть, чарівний станок з голоду померти не дасть.
The Fed said it was going to continue to buy at least $80 billion in Treasury securities and $40 billion in mortgage securities until “substantial further progress” is made towards its goals of price stability and full employment.
The 10-year Treasury yield rose to as high as 0.95% from about 0.91% prior to the release of its statement at 2 p.m. ET.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:00
Вітаю, Ukrainian.
Так, Байден за більш стрімку допомогу економіці за допомогою вертольоту. Десь, по памʼяті, зустрічалось що більше за Трампа майже на 500 млрд.дол.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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