А у Вас були сумніви, що зі ставкою наразі щось зроблять? Імхо, десь ще пару засідань ставку трогати не будуть, а от ближче до осіні 21 року можливи сюрпрайзи )))) Як то кажуть, головне, щоб інфляція пішла )))
Ох наговорили, фомки в баксопадение неверующие. на 1,213 сбросили евру. норм
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
PS Вибачте, що сьогодні мене багато. Та я помітив, що первинні коливання при поданні інформації FOMCи більшою частиною оманливі, не в той бік відразу шарахаються. Це й довів собі сьогодні на форумі.
Так що задриг доляра на нашаму міжбанку не має під собою сьогодні і міжнародних підстав!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 гру, 2020 22:20, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Станок буде працювати і надалі, щомісячно друкуватимуть що найменше по 120 млрд дол Отак і живуть, чарівний станок з голоду померти не дасть.
The Fed said it was going to continue to buy at least $80 billion in Treasury securities and $40 billion in mortgage securities until “substantial further progress” is made towards its goals of price stability and full employment.
The 10-year Treasury yield rose to as high as 0.95% from about 0.91% prior to the release of its statement at 2 p.m. ET.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Станок буде працювати і надалі, щомісячно друкуватимуть що найменше по 120 млрд дол Отак і живуть, чарівний станок з голоду померти не дасть.
The Fed said it was going to continue to buy at least $80 billion in Treasury securities and $40 billion in mortgage securities until “substantial further progress” is made towards its goals of price stability and full employment.
The 10-year Treasury yield rose to as high as 0.95% from about 0.91% prior to the release of its statement at 2 p.m. ET.
Вітаю, Ukrainian.
Так, Байден за більш стрімку допомогу економіці за допомогою вертольоту. Десь, по памʼяті, зустрічалось що більше за Трампа майже на 500 млрд.дол.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.