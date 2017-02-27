Striker в этих резких движениях еще меньше логики, чем в сегодняшних метаниях МБ. у нас хоть объемы серьезные прошли вчера-сегодня, маркет-мейкер выходил, волю проявлял)) а тут что? мы знаем, что ничего не знаем. и все остается, как было. как, по итогу, и бакс: https://ru.investing.com/news/economic- ... le-2022259
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vladus17 написав:2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя
Стоп. Какие еще 2%, по словам местных экспертов доллару грозит гиперок, а это 20%+
За один долар в цьому році можна купити на 10-15% відсотків менше американських акцій
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
somilitark написав:Под вечер пошли окуительные истории откупа ниже приёма чёрного рынка?
Вы как всегда главное пропускаете. Рассказываю: покупал по 27.84, 27.81, кто-то писал непродолжительное время было замечено 27.78, потом пошли вгору. Да! сейчас прием 27.95, но это после роста! Так что кто хотел откупаться надо было в кедах спать. Такого может уже не быть. Как там ждуны по 24 поживают?
Хоть i oбіцяв більше не писати, але ж, те, що на форумі коїться, це якась провокація, щоб мабуть форум існував.
Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8. Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн. Чота ржу від такої пригоди.
Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав. Але все одно чота ржу , особливо з Вітальки.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 гру, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.