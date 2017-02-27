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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6991699269936994>
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:59

Striker
в этих резких движениях еще меньше логики, чем в сегодняшних метаниях МБ.
у нас хоть объемы серьезные прошли вчера-сегодня, маркет-мейкер выходил, волю проявлял))
а тут что? мы знаем, что ничего не знаем. и все остается, как было. как, по итогу, и бакс: https://ru.investing.com/news/economic- ... le-2022259
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:08

Ось і закрили добу


Вітаюсь совсіма.

Доляр таки впав!


Зображення

ВО

На добраніч!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:12

  vladus17 написав:2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя

Стоп. Какие еще 2%, по словам местных экспертов доллару грозит гиперок, а это 20%+
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:16

  Zebra написав:
  vladus17 написав:2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя

Стоп. Какие еще 2%, по словам местных экспертов доллару грозит гиперок, а это 20%+

За один долар в цьому році можна купити на 10-15% відсотків менше американських акцій
:wink:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Под вечер пошли окуительные истории откупа ниже приёма чёрного рынка?
Вы как всегда главное пропускаете. Рассказываю: покупал по 27.84, 27.81, кто-то писал непродолжительное время было замечено 27.78, потом пошли вгору. Да! сейчас прием 27.95, но это после роста! Так что кто хотел откупаться надо было в кедах спать. Такого может уже не быть. Как там ждуны по 24 поживают? :-D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост

На что же вы рассчитывали? Вы уверовали местным загонялам, что идем на 24??
Дед Мороз тут намекал: не фантазируйте.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:26

  somilitark написав:Киселёв отдыхает, а сколько дефицит бюджета?
НОЛЬ?
Сцы курви в очи, а воно каже дощ йдэ))) :lol:


Дефицит бюджета - это налоги будущих периодов, потому что финансируется он заимствоваваниями, которые в свою очередь обслуживаются налогами. Вы или недоученный экономист, либо невоспитанный тролль!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хоть i oбіцяв більше не писати, але ж, те, що на форумі коїться, це якась провокація, щоб мабуть форум існував.

Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8.
Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн.
Чота ржу від такої пригоди.

Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав.
Але все одно чота ржу , особливо з Вітальки.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 гру, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:30

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:
  vladus17 написав:2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя

Стоп. Какие еще 2%, по словам местных экспертов доллару грозит гиперок, а это 20%+

За один долар в цьому році можна купити на 10-15% відсотків менше американських акцій
:wink:

акції, це не товари для споживання,
вони не їстивні, не гріють, дах над головую не дають
життя окремо, акції окремо,
ти би ще для біткойнів порахував інфляцію долара
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:30

Trast
де знайти ваш новий валютний влог?
а то вже надоїло читати чорного перця
:mrgreen:
+50грн !
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