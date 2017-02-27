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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:31
zРадио написав: somilitark написав:
Киселёв отдыхает, а сколько дефицит бюджета?
НОЛЬ?
Сцы курви в очи, а воно каже дощ йдэ)))
Дефицит бюджета - это налоги будущих периодов, потому что финансируется он заимствоваваниями, которые в свою очередь обслуживаются налогами. Вы или недоученный экономист, либо невоспитанный тролль!
вроді би по кейнсіанству ОК заміщати приватний сектор державним в період кризи, а при бумі, навпаки, торомозити бізнес вищими податками (countercycle economic policy, не знаю як українською)
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:37
greenozon написав:Trast
де знайти ваш новий валютний влог?
а то вже надоїло читати чорного перця
Треба технічно його зробити, щоб виглядав достойно, тому потрібен час, але я заради вас, обіцяю, що вийде на ютубі після 14 січня.
Шукайте з 15 січня-Trust$True на ютубі, потім я буду і в Тік-токі з цим же брендом.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:43
Trast написав:
Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8.
Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн.
Чота ржу від такої пригоди.
Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав.
ничего не понял, чего ржать то? малый бонус?
И когда же откат, это еще только репетиция?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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