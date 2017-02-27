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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:31
zРадио написав: somilitark написав:
Киселёв отдыхает, а сколько дефицит бюджета?
НОЛЬ?
Сцы курви в очи, а воно каже дощ йдэ)))
Дефицит бюджета - это налоги будущих периодов, потому что финансируется он заимствоваваниями, которые в свою очередь обслуживаются налогами. Вы или недоученный экономист, либо невоспитанный тролль!
вроді би по кейнсіанству ОК заміщати приватний сектор державним в період кризи, а при бумі, навпаки, торомозити бізнес вищими податками (countercycle economic policy, не знаю як українською)
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:37
greenozon написав:Trast
де знайти ваш новий валютний влог?
а то вже надоїло читати чорного перця
Треба технічно його зробити, щоб виглядав достойно, тому потрібен час, але я заради вас, обіцяю, що вийде на ютубі після 14 січня.
Шукайте з 15 січня-Trust$True на ютубі, потім я буду і в Тік-токі з цим же брендом.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:43
Trast написав:
Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8.
Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн.
Чота ржу від такої пригоди.
Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав.
ничего не понял, чего ржать то? малый бонус?
И когда же откат, это еще только репетиция?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:51
Trast написав: greenozon написав:Trast
де знайти ваш новий валютний влог?
а то вже надоїло читати чорного перця
Треба технічно його зробити, щоб виглядав достойно, тому потрібен час, але я заради вас, обіцяю, що вийде на ютубі після 14 січня.
Шукайте з 15 січня-Trust$True на ютубі, потім я буду і в Тік-токі з цим же брендом.
Домовились
PS тікток для гугл-підлітків та школоти, що там робити серйозним фінанситам..
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:06
Trast написав:
Хоть i oбіцяв більше не писати, але ж, те, що на форумі коїться, це якась провокація, щоб мабуть форум існував.
Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8.
Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн.
Чота ржу від такої пригоди.
Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав.
Але все одно чота ржу , особливо з Вітальки.
Це ви зараз розповіли про свій заробіток у 35штук паперу на 50штуках зелених ?
Чи розповіли про ваші поради ?
Бо заробляти самому і давати поради - дві великі різниці, як кажуть в Адессє.
Чи ви доларовий мільйонер і одночасно даєте безкоштовні поради, як стати доларовим мільйонером?
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:14
В Киеве на улице Митрополита Андрея Шептицого, расположенной на левом берегу столицы, двое мужчин в масках напали на девушку и отобрали у нее миллион гривен.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Пострадавшая находилась в своей машине Nissan Juke, когда к автомобилю подбежали двое неизвестных в балаклавах. У одного из грабителей в руках был лом, которым тот воспользовался, чтобы выбить стекло водительской двери и вытащить девушку на улицу.
В это время его сообщник залез в машину с другой стороны и вытащил две сумки с национальной и иностранной валютой на общую сумму миллион гривен.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:24
Moneta написав:
В Киеве на улице Митрополита Андрея Шептицого, расположенной на левом берегу столицы, двое мужчин в масках напали на девушку и отобрали у нее миллион гривен.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Пострадавшая находилась в своей машине Nissan Juke, когда к автомобилю подбежали двое неизвестных в балаклавах. У одного из грабителей в руках был лом, которым тот воспользовался, чтобы выбить стекло водительской двери и вытащить девушку на улицу.
В это время его сообщник залез в машину с другой стороны и вытащил две сумки с национальной и иностранной валютой на общую сумму миллион гривен.
Цікаво звідки вони дізнались про гроші
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
Moneta написав:В это время его сообщник залез в машину с другой стороны и вытащил две сумки с национальной и иностранной валютой на общую сумму миллион гривен.
Шкода бухгалтера. Значить наступного разу для транспортування "чорної бухгалтерії" будуть шукати інші шляхи.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
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наводчіки, 100%
напр замовила дівка валюту в банку, в банку пашуть уйма людей, злили (продали) інфу бандитам -> навар
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
Proofy написав: Trast написав:
Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8.
Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн.
Чота ржу від такої пригоди.
Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав.
ничего не понял, чего ржать то? малый бонус?
И когда же откат, это еще только репетиция?
7.12 я написал
vitaliian написав:
Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.
немного ошибся с курсом но 16.12 как по расписанию пошли вверх и до середины января ниже 28 скорее всего не будет. Наиболее вероятный коридор 28-28,30
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 17 гру, 2020 00:28, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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