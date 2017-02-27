Додано: Чет 17 гру, 2020 00:14

В Киеве на улице Митрополита Андрея Шептицого, расположенной на левом берегу столицы, двое мужчин в масках напали на девушку и отобрали у нее миллион гривен.



Об этом сообщает "Обозреватель".



Пострадавшая находилась в своей машине Nissan Juke, когда к автомобилю подбежали двое неизвестных в балаклавах. У одного из грабителей в руках был лом, которым тот воспользовался, чтобы выбить стекло водительской двери и вытащить девушку на улицу.



В это время его сообщник залез в машину с другой стороны и вытащил две сумки с национальной и иностранной валютой на общую сумму миллион гривен.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.