Trast написав:Хоть i oбіцяв більше не писати, але ж, те, що на форумі коїться, це якась провокація, щоб мабуть форум існував.
Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8. Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн. Чота ржу від такої пригоди.
Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав. Але все одно чота ржу , особливо з Вітальки.
Це ви зараз розповіли про свій заробіток у 35штук паперу на 50штуках зелених ? Чи розповіли про ваші поради ? Бо заробляти самому і давати поради - дві великі різниці, як кажуть в Адессє. Чи ви доларовий мільйонер і одночасно даєте безкоштовні поради, як стати доларовим мільйонером?
Точно, саме так, як в останньому абзаці. Щастя людини не в грошах і не в курсі долара, щастя людини бути там, де йому особисто радісно жити і де йому дишеться легко в його праці. Це саме важливе!
Моя місія це розтлумачити.
Тупо читати про те, що злив по 28, 5 і придбав по 27, 8 , хлопці охоронник в АТБ в день більше заробляє, чим ваша вдала спекуляуія на ващі 500 баксів..