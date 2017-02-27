Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:28
10/9/9 написав: Trast написав:
Хоть i oбіцяв більше не писати, але ж, те, що на форумі коїться, це якась провокація, щоб мабуть форум існував.
Пояснюю на пальцях, у вас є 50 тис. долярів ви їх здали , якщо ви мене слухали по 28,5, потім, якщо хтось тут мене чув, придбали долар по 27,8.
Рахуємо- 7 помножимо на 5 різниця 35 тис. грн.
Чота ржу від такої пригоди.
Відкат буде тоді, коли я і казав, хто уважно читав.
Але все одно чота ржу , особливо з Вітальки.
Це ви зараз розповіли про свій заробіток у 35штук паперу на 50штуках зелених ?
Чи розповіли про ваші поради ?
Бо заробляти самому і давати поради - дві великі різниці, як кажуть в Адессє.
Чи ви доларовий мільйонер і одночасно даєте безкоштовні поради, як стати доларовим мільйонером?
Точно, саме так, як в останньому абзаці.
Щастя людини не в грошах і не в курсі долара, щастя людини бути там, де йому особисто радісно жити і де йому дишеться легко в його праці.
Це саме важливе!
Моя місія це розтлумачити.
Тупо читати про те, що злив по 28, 5 і придбав по 27, 8 , хлопці охоронник в АТБ в день більше заробляє, чим ваша вдала спекуляуія на ващі 500 баксів..
От з цього і ржу.
Trast
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:57
Trast написав:
Щастя людини не в грошах і не в курсі долара, щастя людини бути там, де йому особисто радісно жити і де йому дишеться легко в його праці.
Це саме важливе!
Эмиграция из Украины продолжит рост.
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ruvex
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:04
ruvex написав: Trast написав:
Щастя людини не в грошах і не в курсі долара, щастя людини бути там, де йому особисто радісно жити і де йому дишеться легко в його праці.
Це саме важливе!
Эмиграция из Украины продолжит рост.
Эмiграція?
Це вже не актупльно, навіть ті, хто емігрував років 2-3 тому, вже в сумліннях.
Trast
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:27
Trast написав:
Эмiграція?
Це вже не актупльно, навіть ті, хто емігрував років 2-3 тому, вже в сумліннях.
В чем же секрет внезапной, чудодейственной неактуальности?
Официально около 8 тыс. врачей ежегодно эмигрируют из страны.
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ruvex
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:35
Trast написав: ruvex написав: Trast написав:
Щастя людини не в грошах і не в курсі долара, щастя людини бути там, де йому особисто радісно жити і де йому дишеться легко в його праці.
Це саме важливе!
Эмиграция из Украины продолжит рост.
Эмiграція?
Це вже не актупльно, навіть ті, хто емігрував років 2-3 тому, вже в сумліннях.
От куда такая категоричность?
lejko_vit
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:43
ruvex написав: Trast написав:
Эмiграція?
Це вже не актупльно, навіть ті, хто емігрував років 2-3 тому, вже в сумліннях.
В чем же секрет внезапной, чудодейственной неактуальности?
Официально около 8 тыс. врачей ежегодно эмигрируют из страны.
То ви не володієте інформацією
Нічого страшного, я теж в багатьох питань, як дитина.
Бо, ми всі лохи, якщо не розуміємось в чомусь і це нормально.
Trast
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:51
lejko_vit написав:
От куда такая категоричность?
Якщо після Нового року за
йдете на мій канал, то впевненний, що ващі колеги з...., будуть в шоці.
Trast
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Додано: Чет 17 гру, 2020 02:06
Trast написав: lejko_vit написав:
От куда такая категоричность?
Якщо після Нового року за
йдете на мій канал, то впевненний, що ващі колеги з...., будуть в шоці.
Кроме как "заходите на мой канал" ничего не понял...
lejko_vit
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Додано: Чет 17 гру, 2020 02:36
Trast написав:
То ви не володієте інформацією
Нічого страшного, я теж в багатьох питань, як дитина.
Бо, ми всі лохи, якщо не розуміємось в чомусь і це нормально.
Уже поздно, расскажите о своих ясновидениях в другой раз.
Может даже воду удастся зарядить на протяжении трансляции на youtube.
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ruvex
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