Треба технічно його зробити, щоб виглядав достойно, тому потрібен час, але я заради вас, обіцяю, що вийде на ютубі після 14 січня.
Шукайте з 15 січня-Trust$True на ютубі, потім я буду і в Тік-токі з цим же брендом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:37
Треба технічно його зробити, щоб виглядав достойно, тому потрібен час, але я заради вас, обіцяю, що вийде на ютубі після 14 січня.
Шукайте з 15 січня-Trust$True на ютубі, потім я буду і в Тік-токі з цим же брендом.
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Trast
ничего не понял, чего ржать то? малый бонус?
И когда же откат, это еще только репетиция?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:06
Trast
Це ви зараз розповіли про свій заробіток у 35штук паперу на 50штуках зелених ?
Чи розповіли про ваші поради ?
Бо заробляти самому і давати поради - дві великі різниці, як кажуть в Адессє.
Чи ви доларовий мільйонер і одночасно даєте безкоштовні поради, як стати доларовим мільйонером?
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:14
В Киеве на улице Митрополита Андрея Шептицого, расположенной на левом берегу столицы, двое мужчин в масках напали на девушку и отобрали у нее миллион гривен.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Пострадавшая находилась в своей машине Nissan Juke, когда к автомобилю подбежали двое неизвестных в балаклавах. У одного из грабителей в руках был лом, которым тот воспользовался, чтобы выбить стекло водительской двери и вытащить девушку на улицу.
В это время его сообщник залез в машину с другой стороны и вытащил две сумки с национальной и иностранной валютой на общую сумму миллион гривен.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:24
Цікаво звідки вони дізнались про гроші
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шкода бухгалтера. Значить наступного разу для транспортування "чорної бухгалтерії" будуть шукати інші шляхи.
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
Ukrainian
наводчіки, 100%
напр замовила дівка валюту в банку, в банку пашуть уйма людей, злили (продали) інфу бандитам -> навар
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
7.12 я написал
немного ошибся с курсом но 16.12 как по расписанию пошли вверх и до середины января ниже 28 скорее всего не будет. Наиболее вероятный коридор 28-28,30
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 гру, 2020 00:28, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:28
Точно, саме так, як в останньому абзаці.
Щастя людини не в грошах і не в курсі долара, щастя людини бути там, де йому особисто радісно жити і де йому дишеться легко в його праці.
Це саме важливе!
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