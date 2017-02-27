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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 07:47
yuri_m написав:
Спешат скинуть дорогой евро лохам
.
Сегодня вечером ФРС ставку оглашает. И главный мужик будет выступать. Под это всё евро и загнали вверх. Так что навались в покупки евро, выручайте валютных барыг!
Как там поживают долларовые нелохи?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 08:21
Proofy написав: prodigy написав:
а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост
На что же вы рассчитывали? Вы уверовали местным загонялам, что идем на 24??
Дед Мороз тут намекал: не фантазируйте.
вы меня не за того приняли...закрыл кредитный платеж
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Додано: Чет 17 гру, 2020 08:24
Alex2007 написав: prodigy написав:
те, по чьим курсам мы делаем прогноз
я почему и спрашиваю, так как у них минимальный курс (уведомления приходит по телеграмму и на графике у них на сайте то же самое)
это 27.72....27.80 (в 9:40). Поэтому .58\.75 - и удивился немного, по крайней мере по Одессе.
Самое минимальное (в другом месте) что мне сегодня попалось на глаза на продажу это .78 и то недолго.
на 7км появилась год назад их філія (а на сайте было другое)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 08:26
alex10 написав: Василь-Рівне написав: TUR написав:
29,10 так и оставили вроде
Ні - зменшили - 29,00
Тобто якщо влітку 24 ( як прогнозують місцеві аналітики), то на кінець 2021 року курс повинний бути :
1 півріччя гривня ревальвує на 11% ( 27 грн/дол на 01.01.21 та 24 грн/дол. на 01.07.2021) - середній курс 25,5.
Щоб середньорічний курс був 29,00 - потрібний середній курс за 2 півріччя 32,5 грн/дол., тобто на 01.07.2021 вождєлєнниє 24 грн/дол, а на 31.12.2021 курс повинний бути 34 грн/дол
.
Девальвація всього за одну другу половину 2021 року повинна скласти 42% .
Якось не дуже віриться в такі гойдалки - таке пригадується тільки під час великих шухерів.
Тобто: місцеві "свідки укрєпляжа паперу" прогнозують на кінець 2021 року фінансовий армагедон для України? Чи як ?
Чи просто хтось 3,14здить: місцеві аналітики або аналітики бюджетного комітету ? У мене чомусь до других довіри більше, ніж до "свідків" з їхніми псевдо-ЕОКами і вирішальною роллю "загонял" у визначенні курсу.
Цей прогнозний курс - iнструмент уряду для штучного завищення дохідноï (або зменшення розходної частини) бюджету, щоб таким чином коригувати закладений дефіціт бюджету на майбутній рік. Ну а вже у кінці року їм можна буде казати - "ну трішки не вгадали, але якби став па29, то всі б статті профінансували б"
У підтвердження цієї версії( чому не вгадують курс у бюджеті) подивіться на прогнозні курси минулих декьлька років - завджи чомусь ''не вгадували'', малюючи більший прогнозний курс, ніж був по факту.
Тому якщо малюють 29, напевно і до 28 не дотягнемо в середньому за 21й рік.
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