|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 08:21
Proofy написав: prodigy написав:
а сегодня сдал 1к по 27,75 , после обеда начался рост
На что же вы рассчитывали? Вы уверовали местным загонялам, что идем на 24??
Дед Мороз тут намекал: не фантазируйте.
вы меня не за того приняли...закрыл кредитный платеж
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6324
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2641 раз.
- Подякували: 1932 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 08:24
Alex2007 написав: prodigy написав:
те, по чьим курсам мы делаем прогноз
я почему и спрашиваю, так как у них минимальный курс (уведомления приходит по телеграмму и на графике у них на сайте то же самое)
это 27.72....27.80 (в 9:40). Поэтому .58\.75 - и удивился немного, по крайней мере по Одессе.
Самое минимальное (в другом месте) что мне сегодня попалось на глаза на продажу это .78 и то недолго.
на 7км появилась год назад их філія (а на сайте было другое)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6324
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2641 раз.
- Подякували: 1932 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 08:26
alex10 написав: Василь-Рівне написав: TUR написав:
29,10 так и оставили вроде
Ні - зменшили - 29,00
Тобто якщо влітку 24 ( як прогнозують місцеві аналітики), то на кінець 2021 року курс повинний бути :
1 півріччя гривня ревальвує на 11% ( 27 грн/дол на 01.01.21 та 24 грн/дол. на 01.07.2021) - середній курс 25,5.
Щоб середньорічний курс був 29,00 - потрібний середній курс за 2 півріччя 32,5 грн/дол., тобто на 01.07.2021 вождєлєнниє 24 грн/дол, а на 31.12.2021 курс повинний бути 34 грн/дол
.
Девальвація всього за одну другу половину 2021 року повинна скласти 42% .
Якось не дуже віриться в такі гойдалки - таке пригадується тільки під час великих шухерів.
Тобто: місцеві "свідки укрєпляжа паперу" прогнозують на кінець 2021 року фінансовий армагедон для України? Чи як ?
Чи просто хтось 3,14здить: місцеві аналітики або аналітики бюджетного комітету ? У мене чомусь до других довіри більше, ніж до "свідків" з їхніми псевдо-ЕОКами і вирішальною роллю "загонял" у визначенні курсу.
Цей прогнозний курс - iнструмент уряду для штучного завищення дохідноï (або зменшення розходної частини) бюджету, щоб таким чином коригувати закладений дефіціт бюджету на майбутній рік. Ну а вже у кінці року їм можна буде казати - "ну трішки не вгадали, але якби став па29, то всі б статті профінансували б"
У підтвердження цієї версії( чому не вгадують курс у бюджеті) подивіться на прогнозні курси минулих декьлька років - завджи чомусь ''не вгадували'', малюючи більший прогнозний курс, ніж був по факту.
Тому якщо малюють 29, напевно і до 28 не дотягнемо в середньому за 21й рік.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 08:53
vladus17 написав:
DXY дорога на 80 открыта как ворота. Я думаю Европейца скидывать не стоит, и бакс покупать за грн - тоже.
Особенно учитывая что зима- не сезон для покупок зеленого у нас.
Я еще 3го Декабря говорил, никакого разворота по евро и тд не будет. Доллар на дно идет.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 09:03
Zebra написав: vladus17 написав:
2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя
Стоп. Какие еще 2%, по словам местных экспертов доллару грозит гиперок, а это 20%+
Так главное же тренд! А там будет и 20%. Прикол с инфляций такой что ее не так сложно расскрутить, как потом сложно удеражать...
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 09:09
vladus17 написав: vladus17 написав:
DXY дорога на 80 открыта как ворота. Я думаю Европейца скидывать не стоит, и бакс покупать за грн - тоже.
Особенно учитывая что зима- не сезон для покупок зеленого у нас.
Я еще 3го Декабря говорил, никакого разворота по евро и тд не будет. Доллар на дно идет.
Я еще летом спрогнозировал курс 1,4 сейчас вот думаю что может быть и больше...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5315
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 1548 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 09:33
vladus17 написав: Zebra написав: vladus17 написав:
2х процентной инфляции быть (можно даже больше) (с) Федя
Стоп. Какие еще 2%, по словам местных экспертов доллару грозит гиперок, а это 20%+
Так главное же тренд! А там будет и 20%. Прикол с инфляций такой что ее не так сложно расскрутить, как потом сложно удеражать...
а пригласив в фрс нашу Валерию200$ они добьются перевыполнения планов по инфляции и девальвации гораздо быстрее.
Могут еще Jaresko пригласить из Пуерто-Рико в помощь
.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2650
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:23
Alex2007 написав:
а пригласив в фрс нашу Валерию200$ они добьются перевыполнения планов по инфляции и девальвации гораздо быстрее.
Могут еще Jaresko пригласить из Пуерто-Рико в помощь
С баксом уже все так скручено (годами) что и без Лерочки200 и ко. обойдутся. Мало того, Лерочка200 и ко. еще позавидуют! Со словами ,,А что так можно было?,, (сюрпрайз пикачу фейс)
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:23
yuri_m написав:
Спешат скинуть дорогой евро лохам
.
Сегодня вечером ФРС ставку оглашает. И главный мужик будет выступать. Под это всё евро и загнали вверх. Так что навались в покупки евро, выручайте валютных барыг!
Евро 1.2232, индекс доллара 89.90.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1268
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20909
|2725000
|
Чет 17 гру, 2020 10:24
OptiX
|
|7326
|1699605
|
|
|634
|144888
|
|