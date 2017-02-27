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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6993699469956996
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:44

Доллару указали его место

Активы-убежища продолжают находиться в опале

У евро слишком много драйверов роста, что порождает червя сомнений, который начинает медленно, но неумолимо грызть яблоко нашего сознания. По мнению MUFG, у «быков» по EURUSD нет серьезных препятствий на пути к 1,24-1,25, и, на первый взгляд, это предположение выглядит логично. «Голубиная» риторика ФРС и одобрение лидерами Конгресса нового фискального стимула вернули S&P 500 к историческим максимумам, что оказывает давление на активы-убежища, включая доллар США. ЕС заявил, что между ним и Британией остается единственное препятствие – рыболовство, преодоление которого позволит говорить о результативном Brexit. Экономика еврозоны начинает демонстрировать признаки жизни… Но если бы на Forex было все так просто.

Все, что можно было сделать для усиления аппетита к риску, Конгресс и Федрезерв сделали. Демократы и республиканцы нашли общий язык и готовы предоставить экономике дополнительную помощь в объеме около $900 млрд, а центробанк изменил формулировку о сроках программы экстренной покупки активов на $120 млрд в месяц, повысил прогнозы по ВВП и сохранил свою приверженность длительному удержанию ставки по федеральным фондам на низком уровне. Лишь 1 из 17 членов FOMC ожидает ее повышения в 2022, 5 – в 2023, остальные собираются сидеть на обочине дольше.

Федрезерв считает, что по итогам 2020 ВВП США сократится не на 3,7%, как ранее предполагалось, а на 2,4%. В 2021 экономика расширится не на 4%, а на 4,2%. Он намерен покупать активы до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в области инфляции и занятости. При этом Джером Пауэлл отказался сообщить конкретные цифры, но назвал текущее руководство «мощным». Да, центробанк не стал запускать «твист», что изначально привело к проседанию S&P 500 и EURUSD, однако председатель ФРС четко объяснил, что не считает эту программу уместной, так как долгосрочные ставки и так низки, что стимулирует такие отрасли как жилищное строительство. Откат евро позволил купить его подешевле. Именно на этой стратегии я настаивал в предыдущем материале.

Преодолеть отметку 1,22 основная валютная пара смогла благодаря взлету композитного индекса деловой активности еврозоны с 45,3 до 49,8. Его американский аналог, напротив, замедлился, что позволяет говорить о дивергенции в экономическом росте в пользу Старого Света. Вкупе с одобрением ЕС пакета фискальной помощи на €1,8 трлн это начинает напоминать ситуацию конца весны – начала лета, когда стартовало ралли EURUSD.

У евро много позитива. Скорее даже, слишком много. Не станут ли «быки» по S&P 500 и британскому фунту фиксировать прибыль на фоне реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»? Конгресс США и ФРС свои дела сделали, результативный Brexit инвесторами почти отыгран. Почему бы в конце года не расслабиться, не набить карманы наличными и не выпить шампанского? Я, конечно же, не призываю вас пытаться ловить падающие кинжалы, но вполне возможно, что преодолеть уровни 1,224-1,2245, 1,23-1,2305 и 1,234-1,2345 будет не так просто, как считает MUFG.

Дмитрий Демиденко для LiteForex
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:45

  Qwerty написав:
  Grey001 написав:Вся история гривны - постоянная девальвация от стартовых 1.67 до нынешних 28.30...
Временами рост шел плавно, чаще - замедлялся, и пружинка сжималась, чтобы вновь распрямиться.
Zebra нарисовал ровный график... Ну, сейчас пружинка сжимается, может выстрелит в декабре, как по мне, более вероятно - в январе. Ну, с разгону стрельнёт на 40 и откатится на 35.

Или может Вы считаете, что нынешняя команда зелебобиков - великие экономисты и они сейчас переломят тренда и сделают гривну суперстабильной резервной валютой? Серьёзно?
:shock:

Ну супер стабільною не зробили, але й катастрофи з курсом не видно! Розгону нема! Все поки стабільно!


Ключове слово: "Поки"...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:57

Тем временем: нерезиденты вернулись в ОВГЗ, но объем не впечатляет

- за последний день ( 17 дек к 16 дек ): +3.38 млрд ( 80,492 - 77,015 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 17 дек к 10 дек ): +4.10 млрд ( 80,492 - 76,393 млрд грн )
- за последний месяц ( 17 дек к 17 ноя ): +5.58 млрд ( 80,492 - 74,911 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 10 дек к 03 дек ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +24.79 млрд
Юр. лица: +1.84 млрд
Тер. общины: 0
Физ. лица: +0.54 млрд
Нерезиденты: +4.10 млрд
Всего: +31.26 млрд

С учетом размещения гривневых бумаг по результатам вторничного аукциона на 41.53 млрд и погашения в среду на 10.27 млрд (по номинальной стоимости), баланс полностью сходится.

Как в балансовых 3.38 млрд от нерезидентов раскладываются погашения и новые приобретения - отдельный вопрос. Но по совокупности картины повода для экстаза не наблюдается.

----------------------------------------
(Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills).
Информация по віплатам - здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2020
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:33

Уважаемые коллеги!

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Ірина_
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