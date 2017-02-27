Додано: Чет 17 гру, 2020 10:44

Доллару указали его место



Активы-убежища продолжают находиться в опале



У евро слишком много драйверов роста, что порождает червя сомнений, который начинает медленно, но неумолимо грызть яблоко нашего сознания. По мнению MUFG, у «быков» по EURUSD нет серьезных препятствий на пути к 1,24-1,25, и, на первый взгляд, это предположение выглядит логично. «Голубиная» риторика ФРС и одобрение лидерами Конгресса нового фискального стимула вернули S&P 500 к историческим максимумам, что оказывает давление на активы-убежища, включая доллар США. ЕС заявил, что между ним и Британией остается единственное препятствие – рыболовство, преодоление которого позволит говорить о результативном Brexit. Экономика еврозоны начинает демонстрировать признаки жизни… Но если бы на Forex было все так просто.



Все, что можно было сделать для усиления аппетита к риску, Конгресс и Федрезерв сделали. Демократы и республиканцы нашли общий язык и готовы предоставить экономике дополнительную помощь в объеме около $900 млрд, а центробанк изменил формулировку о сроках программы экстренной покупки активов на $120 млрд в месяц, повысил прогнозы по ВВП и сохранил свою приверженность длительному удержанию ставки по федеральным фондам на низком уровне. Лишь 1 из 17 членов FOMC ожидает ее повышения в 2022, 5 – в 2023, остальные собираются сидеть на обочине дольше.



Федрезерв считает, что по итогам 2020 ВВП США сократится не на 3,7%, как ранее предполагалось, а на 2,4%. В 2021 экономика расширится не на 4%, а на 4,2%. Он намерен покупать активы до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в области инфляции и занятости. При этом Джером Пауэлл отказался сообщить конкретные цифры, но назвал текущее руководство «мощным». Да, центробанк не стал запускать «твист», что изначально привело к проседанию S&P 500 и EURUSD, однако председатель ФРС четко объяснил, что не считает эту программу уместной, так как долгосрочные ставки и так низки, что стимулирует такие отрасли как жилищное строительство. Откат евро позволил купить его подешевле. Именно на этой стратегии я настаивал в предыдущем материале.



Преодолеть отметку 1,22 основная валютная пара смогла благодаря взлету композитного индекса деловой активности еврозоны с 45,3 до 49,8. Его американский аналог, напротив, замедлился, что позволяет говорить о дивергенции в экономическом росте в пользу Старого Света. Вкупе с одобрением ЕС пакета фискальной помощи на €1,8 трлн это начинает напоминать ситуацию конца весны – начала лета, когда стартовало ралли EURUSD.



У евро много позитива. Скорее даже, слишком много. Не станут ли «быки» по S&P 500 и британскому фунту фиксировать прибыль на фоне реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»? Конгресс США и ФРС свои дела сделали, результативный Brexit инвесторами почти отыгран. Почему бы в конце года не расслабиться, не набить карманы наличными и не выпить шампанского? Я, конечно же, не призываю вас пытаться ловить падающие кинжалы, но вполне возможно, что преодолеть уровни 1,224-1,2245, 1,23-1,2305 и 1,234-1,2345 будет не так просто, как считает MUFG.



Дмитрий Демиденко для LiteForex