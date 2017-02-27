RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6994699569966997>
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:44

Доллару указали его место

Активы-убежища продолжают находиться в опале

У евро слишком много драйверов роста, что порождает червя сомнений, который начинает медленно, но неумолимо грызть яблоко нашего сознания. По мнению MUFG, у «быков» по EURUSD нет серьезных препятствий на пути к 1,24-1,25, и, на первый взгляд, это предположение выглядит логично. «Голубиная» риторика ФРС и одобрение лидерами Конгресса нового фискального стимула вернули S&P 500 к историческим максимумам, что оказывает давление на активы-убежища, включая доллар США. ЕС заявил, что между ним и Британией остается единственное препятствие – рыболовство, преодоление которого позволит говорить о результативном Brexit. Экономика еврозоны начинает демонстрировать признаки жизни… Но если бы на Forex было все так просто.

Все, что можно было сделать для усиления аппетита к риску, Конгресс и Федрезерв сделали. Демократы и республиканцы нашли общий язык и готовы предоставить экономике дополнительную помощь в объеме около $900 млрд, а центробанк изменил формулировку о сроках программы экстренной покупки активов на $120 млрд в месяц, повысил прогнозы по ВВП и сохранил свою приверженность длительному удержанию ставки по федеральным фондам на низком уровне. Лишь 1 из 17 членов FOMC ожидает ее повышения в 2022, 5 – в 2023, остальные собираются сидеть на обочине дольше.

Федрезерв считает, что по итогам 2020 ВВП США сократится не на 3,7%, как ранее предполагалось, а на 2,4%. В 2021 экономика расширится не на 4%, а на 4,2%. Он намерен покупать активы до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в области инфляции и занятости. При этом Джером Пауэлл отказался сообщить конкретные цифры, но назвал текущее руководство «мощным». Да, центробанк не стал запускать «твист», что изначально привело к проседанию S&P 500 и EURUSD, однако председатель ФРС четко объяснил, что не считает эту программу уместной, так как долгосрочные ставки и так низки, что стимулирует такие отрасли как жилищное строительство. Откат евро позволил купить его подешевле. Именно на этой стратегии я настаивал в предыдущем материале.

Преодолеть отметку 1,22 основная валютная пара смогла благодаря взлету композитного индекса деловой активности еврозоны с 45,3 до 49,8. Его американский аналог, напротив, замедлился, что позволяет говорить о дивергенции в экономическом росте в пользу Старого Света. Вкупе с одобрением ЕС пакета фискальной помощи на €1,8 трлн это начинает напоминать ситуацию конца весны – начала лета, когда стартовало ралли EURUSD.

У евро много позитива. Скорее даже, слишком много. Не станут ли «быки» по S&P 500 и британскому фунту фиксировать прибыль на фоне реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»? Конгресс США и ФРС свои дела сделали, результативный Brexit инвесторами почти отыгран. Почему бы в конце года не расслабиться, не набить карманы наличными и не выпить шампанского? Я, конечно же, не призываю вас пытаться ловить падающие кинжалы, но вполне возможно, что преодолеть уровни 1,224-1,2245, 1,23-1,2305 и 1,234-1,2345 будет не так просто, как считает MUFG.

Дмитрий Демиденко для LiteForex
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 15.02.20
Подякував: 171 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:45

  Qwerty написав:
  Grey001 написав:Вся история гривны - постоянная девальвация от стартовых 1.67 до нынешних 28.30...
Временами рост шел плавно, чаще - замедлялся, и пружинка сжималась, чтобы вновь распрямиться.
Zebra нарисовал ровный график... Ну, сейчас пружинка сжимается, может выстрелит в декабре, как по мне, более вероятно - в январе. Ну, с разгону стрельнёт на 40 и откатится на 35.

Или может Вы считаете, что нынешняя команда зелебобиков - великие экономисты и они сейчас переломят тренда и сделают гривну суперстабильной резервной валютой? Серьёзно?
:shock:

Ну супер стабільною не зробили, але й катастрофи з курсом не видно! Розгону нема! Все поки стабільно!


Ключове слово: "Поки"...
Grey001
 
Повідомлень: 703
З нами з: 13.11.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:57

Тем временем: нерезиденты вернулись в ОВГЗ, но объем не впечатляет

- за последний день ( 17 дек к 16 дек ): +3.38 млрд ( 80,492 - 77,015 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 17 дек к 10 дек ): +4.10 млрд ( 80,492 - 76,393 млрд грн )
- за последний месяц ( 17 дек к 17 ноя ): +5.58 млрд ( 80,492 - 74,911 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 10 дек к 03 дек ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +24.79 млрд
Юр. лица: +1.84 млрд
Тер. общины: 0
Физ. лица: +0.54 млрд
Нерезиденты: +4.10 млрд
Всего: +31.26 млрд

С учетом размещения гривневых бумаг по результатам вторничного аукциона на 41.53 млрд и погашения в среду на 10.27 млрд (по номинальной стоимости), баланс полностью сходится.

Как в балансовых 3.38 млрд от нерезидентов раскладываются погашения и новые приобретения - отдельный вопрос. Но по совокупности картины повода для экстаза не наблюдается.

----------------------------------------
(Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills).
Информация по віплатам - здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2020
headshaker
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2481 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:33

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Будет ли обвал доллара к Новому Году

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 14.09.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рувех, коррегую тут не я, чи ще не зрозумів? :)
Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина.
Чому?
Тому, що хто має 100 тис. доларів, навіть не думає о курсі, тим паче о вигращі на курсі, тому я і кажу, що всі дописи на форумі на тему-"я злив і відкупив"
Просто фантазія письменників :)Ру
Trast
 
Повідомлень: 641
З нами з: 10.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:23

  Trast написав:Тому, що хто має 100 тис. доларів, навіть не думає о курсі, тим паче о вигращі на курсі.
Це чому ж??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.12.2020..................27,8061
Доллар прибавил 7 копеек.
Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 2 копеек. После утреннего кофе, открабатывая падение доллара в мире, уверенно пошли вниз и за час прошли 6.5 копеек. После небольшой паузы концепция поменялась, стали расти. До 12 успели вырасти на 4 копейки. Евро снова преодолел отметку 34. Доллар к этому времени падать перестал.
Справочный курс встретили котировками 27.8050 - 27.8250, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера утром выкупил плановые 20 млн. Получается, что во вторник после 15-30 уже ничего не покупал.
Остатки на коррсчетах сократились. Огромная сумма утекла в казначейство в виде оплаты за облигации. Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов, поэтому коррсчета изменились меньше, чем можно было ожидать. Больше существенных движений не было.
Обращает на себя внимание тот факт, что на этой неделе до сих пор никто не брал у НБУ суточный рефинанс. Похоже, жизнь налаживается :)

Во вторник объем валютного рынка вырос с 402.5 (данные на сайте НБУ откорректированы) до впечатляющих 703.6 млн. Чистый спрос составил около 530 млн, что тоже немало. Клиентские обороты также существенно выросли до значений, достойных общего объема рынка. Предложение очень существенно превышало спрос.

  Trast написав:Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина.

2.5% за пару недель - это 2.5% за пару недель, независимо от оборачиваемой суммы.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 17 гру, 2020 12:29, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3459 раз.
Подякували: 9775 раз.
 
Профіль
26
11
26
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24

  vladus17 написав:
  vladus17 написав:DXY дорога на 80 открыта как ворота. Я думаю Европейца скидывать не стоит, и бакс покупать за грн - тоже.
Особенно учитывая что зима- не сезон для покупок зеленого у нас.


Я еще 3го Декабря говорил, никакого разворота по евро и тд не будет. Доллар на дно идет.
за графиками не следил, но позавчера по 33.7 откупил, вроде как локально приспустил еврик на тот момент
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 24.10.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:26

  Trast написав:Рувех, коррегую тут не я, чи ще не зрозумів? :)
Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина.
Чому?
Тому, що хто має 100 тис. доларів, навіть не думає о курсі, тим паче о вигращі на курсі, тому я і кажу, що всі дописи на форумі на тему-"я злив і відкупив"
Просто фантазія письменників :)Ру
такую сумму тяжело конвертнуть, поэтому сомневаюсь, что кто то такими суммами ворочает
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 24.10.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:32

  Proofy написав:
  Trast написав:Рувех, коррегую тут не я, чи ще не зрозумів? :)
Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина.
Чому?
Тому, що хто має 100 тис. доларів, навіть не думає о курсі, тим паче о вигращі на курсі, тому я і кажу, що всі дописи на форумі на тему-"я злив і відкупив"
Просто фантазія письменників :)Ру
такую сумму тяжело конвертнуть, поэтому сомневаюсь, что кто то такими суммами ворочает


О тож! А на тисячі або навіть на 10 тисячах, різниця в курсі між 28, 5 і 27,8 така ж сама, як місячна зарплатня касіра АТБ, тому я і кажу, що курс важливий тільки для тих, хто злив мільони гривень по курсу 28, 5 і відкупив доларів по 27, 7 і все, на мільон же більше, чим у нього було до цього.
Заробляють к святам. :)
Trast
 
Повідомлень: 641
З нами з: 10.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6994699569966997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2091, 2092, 2093
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20926 2726207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 12:35
J
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7326 1699750
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 08:26
prodigy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 145114
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.