У евро слишком много драйверов роста, что порождает червя сомнений, который начинает медленно, но неумолимо грызть яблоко нашего сознания. По мнению MUFG, у «быков» по EURUSD нет серьезных препятствий на пути к 1,24-1,25, и, на первый взгляд, это предположение выглядит логично. «Голубиная» риторика ФРС и одобрение лидерами Конгресса нового фискального стимула вернули S&P 500 к историческим максимумам, что оказывает давление на активы-убежища, включая доллар США. ЕС заявил, что между ним и Британией остается единственное препятствие – рыболовство, преодоление которого позволит говорить о результативном Brexit. Экономика еврозоны начинает демонстрировать признаки жизни… Но если бы на Forex было все так просто.
Все, что можно было сделать для усиления аппетита к риску, Конгресс и Федрезерв сделали. Демократы и республиканцы нашли общий язык и готовы предоставить экономике дополнительную помощь в объеме около $900 млрд, а центробанк изменил формулировку о сроках программы экстренной покупки активов на $120 млрд в месяц, повысил прогнозы по ВВП и сохранил свою приверженность длительному удержанию ставки по федеральным фондам на низком уровне. Лишь 1 из 17 членов FOMC ожидает ее повышения в 2022, 5 – в 2023, остальные собираются сидеть на обочине дольше.
Федрезерв считает, что по итогам 2020 ВВП США сократится не на 3,7%, как ранее предполагалось, а на 2,4%. В 2021 экономика расширится не на 4%, а на 4,2%. Он намерен покупать активы до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в области инфляции и занятости. При этом Джером Пауэлл отказался сообщить конкретные цифры, но назвал текущее руководство «мощным». Да, центробанк не стал запускать «твист», что изначально привело к проседанию S&P 500 и EURUSD, однако председатель ФРС четко объяснил, что не считает эту программу уместной, так как долгосрочные ставки и так низки, что стимулирует такие отрасли как жилищное строительство. Откат евро позволил купить его подешевле. Именно на этой стратегии я настаивал в предыдущем материале.
Преодолеть отметку 1,22 основная валютная пара смогла благодаря взлету композитного индекса деловой активности еврозоны с 45,3 до 49,8. Его американский аналог, напротив, замедлился, что позволяет говорить о дивергенции в экономическом росте в пользу Старого Света. Вкупе с одобрением ЕС пакета фискальной помощи на €1,8 трлн это начинает напоминать ситуацию конца весны – начала лета, когда стартовало ралли EURUSD.
У евро много позитива. Скорее даже, слишком много. Не станут ли «быки» по S&P 500 и британскому фунту фиксировать прибыль на фоне реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»? Конгресс США и ФРС свои дела сделали, результативный Brexit инвесторами почти отыгран. Почему бы в конце года не расслабиться, не набить карманы наличными и не выпить шампанского? Я, конечно же, не призываю вас пытаться ловить падающие кинжалы, но вполне возможно, что преодолеть уровни 1,224-1,2245, 1,23-1,2305 и 1,234-1,2345 будет не так просто, как считает MUFG.
Grey001 написав:Вся история гривны - постоянная девальвация от стартовых 1.67 до нынешних 28.30... Временами рост шел плавно, чаще - замедлялся, и пружинка сжималась, чтобы вновь распрямиться. Zebra нарисовал ровный график... Ну, сейчас пружинка сжимается, может выстрелит в декабре, как по мне, более вероятно - в январе. Ну, с разгону стрельнёт на 40 и откатится на 35.
Или может Вы считаете, что нынешняя команда зелебобиков - великие экономисты и они сейчас переломят тренда и сделают гривну суперстабильной резервной валютой? Серьёзно?
Ну супер стабільною не зробили, але й катастрофи з курсом не видно! Розгону нема! Все поки стабільно!
Тем временем: нерезиденты вернулись в ОВГЗ, но объем не впечатляет
- за последний день ( 17 дек к 16 дек ): +3.38 млрд ( 80,492 - 77,015 млрд грн ) - за посленюю неделю ( 17 дек к 10 дек ): +4.10 млрд ( 80,492 - 76,393 млрд грн ) - за последний месяц ( 17 дек к 17 ноя ): +5.58 млрд ( 80,492 - 74,911 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 10 дек к 03 дек ) по всем категориям:
НБУ: 0 Банки: +24.79 млрд Юр. лица: +1.84 млрд Тер. общины: 0 Физ. лица: +0.54 млрд Нерезиденты: +4.10 млрд Всего: +31.26 млрд
С учетом размещения гривневых бумаг по результатам вторничного аукциона на 41.53 млрд и погашения в среду на 10.27 млрд (по номинальной стоимости), баланс полностью сходится.
Как в балансовых 3.38 млрд от нерезидентов раскладываются погашения и новые приобретения - отдельный вопрос. Но по совокупности картины повода для экстаза не наблюдается.
Рувех, коррегую тут не я, чи ще не зрозумів? Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина. Чому? Тому, що хто має 100 тис. доларів, навіть не думає о курсі, тим паче о вигращі на курсі, тому я і кажу, що всі дописи на форумі на тему-"я злив і відкупив" Просто фантазія письменників Ру
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 17.12.2020..................27,8061 Доллар прибавил 7 копеек. Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 2 копеек. После утреннего кофе, открабатывая падение доллара в мире, уверенно пошли вниз и за час прошли 6.5 копеек. После небольшой паузы концепция поменялась, стали расти. До 12 успели вырасти на 4 копейки. Евро снова преодолел отметку 34. Доллар к этому времени падать перестал. Справочный курс встретили котировками 27.8050 - 27.8250, что на 2.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера утром выкупил плановые 20 млн. Получается, что во вторник после 15-30 уже ничего не покупал. Остатки на коррсчетах сократились. Огромная сумма утекла в казначейство в виде оплаты за облигации. Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов, поэтому коррсчета изменились меньше, чем можно было ожидать. Больше существенных движений не было. Обращает на себя внимание тот факт, что на этой неделе до сих пор никто не брал у НБУ суточный рефинанс. Похоже, жизнь налаживается
Во вторник объем валютного рынка вырос с 402.5 (данные на сайте НБУ откорректированы) до впечатляющих 703.6 млн. Чистый спрос составил около 530 млн, что тоже немало. Клиентские обороты также существенно выросли до значений, достойных общего объема рынка. Предложение очень существенно превышало спрос.
Trast написав:Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина.
2.5% за пару недель - это 2.5% за пару недель, независимо от оборачиваемой суммы.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 17 гру, 2020 12:29, всього редагувалось 2 разів.
Trast написав:Рувех, коррегую тут не я, чи ще не зрозумів? Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина. Чому? Тому, що хто має 100 тис. доларів, навіть не думає о курсі, тим паче о вигращі на курсі, тому я і кажу, що всі дописи на форумі на тему-"я злив і відкупив" Просто фантазія письменників Ру
такую сумму тяжело конвертнуть, поэтому сомневаюсь, что кто то такими суммами ворочает
Trast написав:Рувех, коррегую тут не я, чи ще не зрозумів? Я стверджую, що навіть 100 тис . доларів якщо здати по 28, 5 і придбати по 27, 8 це повна бредятина. Чому? Тому, що хто має 100 тис. доларів, навіть не думає о курсі, тим паче о вигращі на курсі, тому я і кажу, що всі дописи на форумі на тему-"я злив і відкупив" Просто фантазія письменників Ру
такую сумму тяжело конвертнуть, поэтому сомневаюсь, что кто то такими суммами ворочает
О тож! А на тисячі або навіть на 10 тисячах, різниця в курсі між 28, 5 і 27,8 така ж сама, як місячна зарплатня касіра АТБ, тому я і кажу, що курс важливий тільки для тих, хто злив мільони гривень по курсу 28, 5 і відкупив доларів по 27, 7 і все, на мільон же більше, чим у нього було до цього. Заробляють к святам.