stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.
За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.
Втратив саме приват клієнтів, а так ріст.
Загалом за два акційні тижні покупці витратили на техніку на 28% більше, аніж в аналогічний період 2019 року, і купили на 8,5% більше одиниць техніки. Найбільше відносно минулорічних показників зросли продажі ІТ сектору — на 70% у грошовому вимірі. «Продажі ноутбуків цієї чорної п’ятниці побили всі минулорічні рекорди, попри досить великий попит протягом всього року, та дефіцит товару, про який говорили виробники та продавці. Серед цифрових категорій лідерами за темпами зростання традиційно стали телевізори, проте вперше вони не змогли перевищити торічний показник» — розповіла Валентина Печончик, керівниця відділу досліджень роздрібних продажів цифрової техніки PoS Tracking GfK Ukraine. За два акційні тижні люди витратили на побутову техніку та електроніку 6,6 млрд грн. Було продано 966 тисяч одиниць техніки. Це у 1,5 рази більше у грошах та вдвічі більше в обсягах за показники середньорічного тижня 2020 року. В період знижок у 2020 році онлайн-продажі зросли на 73% в грошовому вимірі, порівняно до аналогічних тижнів 2019 року. Найбільший ріст стався за рахунок продажів у онлайн-магазинах традиційного роздрібу, а не суто інтернет-рітейлу. Ця тенденція притаманна всьому 2020 року. https://nv.ua/ukr/biz/markets/chorna-p- ... 30801.html
Еврозона 4-й месяц подряд в дефляции - возможны дополнительные вливания ЕЦБ для стимулирования внутреннего спроса и борьбы с укреплением евро
При этом в Штатах ситуация более живая, и дедушка Пауэлл заявил, что учетная ставка сохранится без изменений, пока инфляция не превысит 2% г/г. Также продолжится выкуп Казначейских долгов в любых запрашиваемых объемах