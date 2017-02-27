zРадио написав:Еврозона 4-й месяц подряд в дефляции - возможны дополнительные вливания ЕЦБ для стимулирования внутреннего спроса и борьбы с укреплением евро
При этом в Штатах ситуация более живая, и дедушка Пауэлл заявил, что учетная ставка сохранится без изменений, пока инфляция не превысит 2% г/г. Также продолжится выкуп Казначейских долгов в любых запрашиваемых объемах
Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.