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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6994699569966997
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:38

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

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Будет ли обвал доллара к Новому Году

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Актуально булоб б пару днів потому :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:58

  zРадио написав:Еврозона 4-й месяц подряд в дефляции - возможны дополнительные вливания ЕЦБ для стимулирования внутреннего спроса и борьбы с укреплением евро

Зображення

При этом в Штатах ситуация более живая, и дедушка Пауэлл заявил, что учетная ставка сохранится без изменений, пока инфляция не превысит 2% г/г. Также продолжится выкуп Казначейских долгов в любых запрашиваемых объемах

Зображення

Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.
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flyman
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  #<1 ... 6994699569966997
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