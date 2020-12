Додано: Чет 17 гру, 2020 15:54

flyman написав: Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50. Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.

Ну тот же дедушка заявил, что:The second half of 2021 should see a strong economic rebound, United States Federal Reserve Chair Jerome Powell said on WednesdayЯ это читаю как "осенью начнем сворачивать QE"