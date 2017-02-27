Додано: Чет 17 гру, 2020 16:06

Moneta написав: так это что выходит, из 50 ярдов овгз, нерезы купили аж 10% ? а остальное станок НБУ? так это что выходит, из 50 ярдов овгз, нерезы купили аж 10% ? а остальное станок НБУ?

zРадио написав: should see should see

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............17.12.2020..........18.12.2020дата розрахунку............16.12.2020...........17.12.2020Євро...............................33,8021................34,0789...+0.82%Долар США....................27,7373...................+0.29%После полудня доллар прибавил еще копейку.Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 2 копеек. После утреннего кофе, открабатывая падение доллара в мире, уверенно пошли вниз и за час прошли 6.5 копеек. После небольшой паузы концепция поменялась, стали расти. До 12 успели вырасти на 4 копейки. Евро снова преодолел отметку 34. Доллар к этому времени падать перестал.Справочный курс встретили котировками 27.8050 - 27.8250, что на 2.5 копейки ниже открытия.После полудня выросли на 4.5 копейки и ушли на обед. После обеда опустились на 2.5 копейки и стабилизировались. В мире доллар продолжил падение.Официальный курс встретили котировками 27.8250 - 27.8450. За день опустились на 0.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 23.4691 (-3) +4352018 - 27.8861 (+5) -72017 - 27.6351 (+22)2016 - 26.3318 (+4)Не выходит. Станок НБУ купил 0%.В пятницу тендерные сертификаты похудели на 18.5 млрд. Эти деньги пошли в облигации. Даже если придерживаться много раз опровергнутой теории о покупке облигаций за счет рефинансирования, можно заметить, что один госбанк накануне получил рефинанса на 1 млрд. Это всего 2%.Никак не натягиваетсяЯ это читаю как "очень хочется"