zРадио написав:Еврозона 4-й месяц подряд в дефляции - возможны дополнительные вливания ЕЦБ для стимулирования внутреннего спроса и борьбы с укреплением евро
При этом в Штатах ситуация более живая, и дедушка Пауэлл заявил, что учетная ставка сохранится без изменений, пока инфляция не превысит 2% г/г. Также продолжится выкуп Казначейских долгов в любых запрашиваемых объемах
Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............17.12.2020..........18.12.2020 дата розрахунку............16.12.2020...........17.12.2020 Євро...............................33,8021................34,0789...+0.82% Долар США....................27,7373................27,8184...+0.29% После полудня доллар прибавил еще копейку. Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 2 копеек. После утреннего кофе, открабатывая падение доллара в мире, уверенно пошли вниз и за час прошли 6.5 копеек. После небольшой паузы концепция поменялась, стали расти. До 12 успели вырасти на 4 копейки. Евро снова преодолел отметку 34. Доллар к этому времени падать перестал. Справочный курс встретили котировками 27.8050 - 27.8250, что на 2.5 копейки ниже открытия. После полудня выросли на 4.5 копейки и ушли на обед. После обеда опустились на 2.5 копейки и стабилизировались. В мире доллар продолжил падение. Официальный курс встретили котировками 27.8250 - 27.8450. За день опустились на 0.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 23.4691 (-3) +435 2018 - 27.8861 (+5) -7
2017 - 27.6351 (+22) 2016 - 26.3318 (+4)
Moneta написав:так это что выходит, из 50 ярдов овгз, нерезы купили аж 10% ? а остальное станок НБУ?
Не выходит. Станок НБУ купил 0%. В пятницу тендерные сертификаты похудели на 18.5 млрд. Эти деньги пошли в облигации. Даже если придерживаться много раз опровергнутой теории о покупке облигаций за счет рефинансирования, можно заметить, что один госбанк накануне получил рефинанса на 1 млрд. Это всего 2%. Никак не натягивается