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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6995699669976998>
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:38

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Будет ли обвал доллара к Новому Году

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С ув.

Актуально булоб б пару днів потому :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:58

  zРадио написав:Еврозона 4-й месяц подряд в дефляции - возможны дополнительные вливания ЕЦБ для стимулирования внутреннего спроса и борьбы с укреплением евро

Зображення

При этом в Штатах ситуация более живая, и дедушка Пауэлл заявил, что учетная ставка сохранится без изменений, пока инфляция не превысит 2% г/г. Также продолжится выкуп Казначейских долгов в любых запрашиваемых объемах

Зображення

Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:39

  flyman написав:а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.


если ФРС поднимет ставку, то ПА50 - это как-то очень оптимистично :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:49

так это что выходит, из 50 ярдов овгз, нерезы купили аж 10% ? а остальное станок НБУ?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:54

  flyman написав:Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.


Ну тот же дедушка заявил, что:

The second half of 2021 should see a strong economic rebound, United States Federal Reserve Chair Jerome Powell said on Wednesday

Я это читаю как "осенью начнем сворачивать QE"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:00

  zРадио написав:
  flyman написав:Можна вважати, що пік рецесії минув, далі буде "плато стабільності на дні", на 2-3 роки, а потім ФРС крутне ставку вверх, а гривня ПА50.


Ну тот же дедушка заявил, что:

The second half of 2021 should see a strong economic rebound, United States Federal Reserve Chair Jerome Powell said on Wednesday

Я это читаю как "осенью начнем сворачивать QE"


second half начинается в июле :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:04

  Moneta написав:second half начинается в июле :mrgreen:


Ну ещё пол года есть :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.12.2020..........18.12.2020
дата розрахунку............16.12.2020...........17.12.2020
Євро...............................33,8021................34,0789...+0.82%
Долар США....................27,7373................27,8184...+0.29%
После полудня доллар прибавил еще копейку.
Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 2 копеек. После утреннего кофе, открабатывая падение доллара в мире, уверенно пошли вниз и за час прошли 6.5 копеек. После небольшой паузы концепция поменялась, стали расти. До 12 успели вырасти на 4 копейки. Евро снова преодолел отметку 34. Доллар к этому времени падать перестал.
Справочный курс встретили котировками 27.8050 - 27.8250, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После полудня выросли на 4.5 копейки и ушли на обед. После обеда опустились на 2.5 копейки и стабилизировались. В мире доллар продолжил падение.
Официальный курс встретили котировками 27.8250 - 27.8450. За день опустились на 0.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 23.4691 (-3) +435
2018 - 27.8861 (+5) -7

2017 - 27.6351 (+22)
2016 - 26.3318 (+4)

  Moneta написав:так это что выходит, из 50 ярдов овгз, нерезы купили аж 10% ? а остальное станок НБУ?

Не выходит. Станок НБУ купил 0%.
В пятницу тендерные сертификаты похудели на 18.5 млрд. Эти деньги пошли в облигации. Даже если придерживаться много раз опровергнутой теории о покупке облигаций за счет рефинансирования, можно заметить, что один госбанк накануне получил рефинанса на 1 млрд. Это всего 2%.
Никак не натягивается :)
  zРадио написав:should see

Я это читаю как "очень хочется" :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:24

  Сибарит написав:
  zРадио написав:should see

Я это читаю как "очень хочется" :)


"должен увидеть".
Такой оборот употребляются для указания запланированной цели.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине в 2021 году на вакцинацию от Covid-19 выделят 2,6 млрд гривен, но нужно гораздо больше.

Об этом он сообщил в ходе своего брифинга, 17 декабря.

По его словам, для финансирования вакцинации у правительства страны есть определенная, уже рассчитанная сумма, которую необходимо заложить в бюджет.

"Это 15,1 млрд гривен, но пока в бюджете 2021 на вакцинацию выделено 2,6 гривен", - говорит Степанов.

Учитывая то, что этой суммы недостаточно, в министерстве в экстренном порядке ищут, где взять дополнительные средства.


Будут дополнительные заимствования...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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