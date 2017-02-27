Додано: Чет 17 гру, 2020 17:02

Сибарит написав: Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

17.12.2020..................27,8061

Доллар прибавил 7 копеек.

...

НБУ вчера утром выкупил плановые 20 млн. Получается, что во вторник после 15-30 уже ничего не покупал.

Остатки на коррсчетах сократились. Огромная сумма утекла в казначейство в виде оплаты за облигации. Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов, поэтому коррсчета изменились меньше, чем можно было ожидать. Больше существенных движений не было.

Обращает на себя внимание тот факт, что на этой неделе до сих пор никто не брал у НБУ суточный рефинанс. Похоже, жизнь налаживается

Во вторник объем валютного рынка вырос с 402.5 (данные на сайте НБУ откорректированы) до впечатляющих 703.6 млн. Чистый спрос составил около 530 млн, что тоже немало. Клиентские обороты также существенно выросли до значений, достойных общего объема рынка. Предложение очень существенно превышало спрос. Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0017.12.2020..................Доллар прибавил 7 копеек....НБУ вчера утром выкупил плановые 20 млн. Получается, что во вторник после 15-30 уже ничего не покупал.Остатки на коррсчетах сократились. Огромная сумма утекла в казначейство в виде оплаты за облигации. Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов, поэтому коррсчета изменились меньше, чем можно было ожидать. Больше существенных движений не было.Обращает на себя внимание тот факт, что на этой неделе до сих пор никто не брал у НБУ суточный рефинанс. Похоже, жизнь налаживаетсяВо вторник объем валютного рынка вырос с 402.5 (данные на сайте НБУ откорректированы) до впечатляющих 703.6 млн. Чистый спрос составил около 530 млн, что тоже немало. Клиентские обороты также существенно выросли до значений, достойных общего объема рынка. Предложение очень существенно превышало спрос.

"Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов...""В пятницу тендерные сертификаты похудели на 18.5 млрд"Задумался, почему не вся сумма. Почему не вся длинная грн. под 11-12 была куплена за счет короткой под 5-6.Исходя из Ваших сводок, с уточнениями Искателя, получается, что с Пт. по Ср. (в период подготовки-реализации плана "мне еще пятьдесят - и хватит"), НБУ выкупил 350 млн (70+82+8+170+20). Если я обсчитался, то несущественно.Исходя из подсчетов Многозет и Хедшейкер, нерезы взяли бумаг на аукционе на 125 млн. (по курсу 27,75). Если условно считать, что всё это - слитая за эти дни нерезами и выкупленная НБУ валюта, выходит, что банки (там еще условные Нафтогазы - юрлица - на 2 лярда приросли, но всё же - банки, вероятно) слили в ЗВР на благое дело спасения бюджета изрядные 225 млн. баксов своих (не рефинансных). Иначе откуда на МБ взялись 350 млн выкупленного "навеса"?И это при ломящихся от избытка суточных и 1-2 недельных сертификатов (где доступной гривны, работающей под 5-6%, раз в 25 больше необходых 6,25 ярда).Вопрос: это "политическая" разнарядка госам, реальная необходимость порегулировать к концу года избыточную валютную позицию, просто диверсификация рисков или банки реально поддались гривнеоптимизму и баксопессимизмуи посчитали, что под 5-6% текущих на депо- в грн. м.б. интересней, чем:- минимум 4,5% в баксе на курсе (берем условно "27,8" и бюджетный среднегодовой 29,1 на "через год")- и у них еше есть возможность хотя бы под 3%+ в дол. овгз зайти (а это уже под 8% профита, минимум, если "держать" бакс).Банки не верят прогнозу МЕРТ и МВФ и уверовали в ревал грн.? Не верюВариант: уверены, что ставка по текущим (и учетка) скоро вырастет, и там будет тепло и сухо (и профит не меньше). Что думаете?