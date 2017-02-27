Тоже верно )) Но если смотреть в контексте давления доллара на гривну, то, увы, пофиг - либо мировой экономике будет худо, и инвесторы будут прятаться в долларе, либо она пойдет на поправку, и центробанки, эмитирующие СКВ, ужесточат денежную политику. Нам все равно не отпетлять от девальвации - мы не экспортируем столько, чтобы даже продукты питания массово завозить из-за рубежа.
Сыроедов (от слова сыр ) я уже предупреждал - те из вас, кто не зарабатывает на польский радомер, но требует его по цене украинского сметанкового, однажды не смогут позволить себе ни того, ни другого, как уже было в 2009-м, в 2015-м, и снова будет, предположительно, в 2021-м (или 2022-м). Это побочный эффект хронически отрицательного торгового баланса, который неизбежно приходится сбрасывать раз в n-лет
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 17.12.2020..................27,8061 Доллар прибавил 7 копеек. ... НБУ вчера утром выкупил плановые 20 млн. Получается, что во вторник после 15-30 уже ничего не покупал. Остатки на коррсчетах сократились. Огромная сумма утекла в казначейство в виде оплаты за облигации. Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов, поэтому коррсчета изменились меньше, чем можно было ожидать. Больше существенных движений не было. Обращает на себя внимание тот факт, что на этой неделе до сих пор никто не брал у НБУ суточный рефинанс. Похоже, жизнь налаживается Во вторник объем валютного рынка вырос с 402.5 (данные на сайте НБУ откорректированы) до впечатляющих 703.6 млн. Чистый спрос составил около 530 млн, что тоже немало. Клиентские обороты также существенно выросли до значений, достойных общего объема рынка. Предложение очень существенно превышало спрос.
"Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов..." "В пятницу тендерные сертификаты похудели на 18.5 млрд" Задумался, почему не вся сумма. Почему не вся длинная грн. под 11-12 была куплена за счет короткой под 5-6. Исходя из Ваших сводок, с уточнениями Искателя, получается, что с Пт. по Ср. (в период подготовки-реализации плана "мне еще пятьдесят - и хватит"), НБУ выкупил 350 млн (70+82+8+170+20). Если я обсчитался, то несущественно. Исходя из подсчетов Многозет и Хедшейкер, нерезы взяли бумаг на аукционе на 125 млн. (по курсу 27,75). Если условно считать, что всё это - слитая за эти дни нерезами и выкупленная НБУ валюта, выходит, что банки (там еще условные Нафтогазы - юрлица - на 2 лярда приросли, но всё же - банки, вероятно) слили в ЗВР на благое дело спасения бюджета изрядные 225 млн. баксов своих (не рефинансных). Иначе откуда на МБ взялись 350 млн выкупленного "навеса"? И это при ломящихся от избытка суточных и 1-2 недельных сертификатов (где доступной гривны, работающей под 5-6%, раз в 25 больше необходых 6,25 ярда). Вопрос: это "политическая" разнарядка госам, реальная необходимость порегулировать к концу года избыточную валютную позицию, просто диверсификация рисков или банки реально поддались гривнеоптимизму и баксопессимизму и посчитали, что под 5-6% текущих на депо- в грн. м.б. интересней, чем: - минимум 4,5% в баксе на курсе (берем условно "27,8" и бюджетный среднегодовой 29,1 на "через год") - и у них еше есть возможность хотя бы под 3%+ в дол. овгз зайти (а это уже под 8% профита, минимум, если "держать" бакс). Банки не верят прогнозу МЕРТ и МВФ и уверовали в ревал грн.? Не верю Вариант: уверены, что ставка по текущим (и учетка) скоро вырастет, и там будет тепло и сухо (и профит не меньше). Что думаете?
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 17.12.2020..................27,8061 Доллар прибавил 7 копеек. ... НБУ вчера утром выкупил плановые 20 млн. Получается, что во вторник после 15-30 уже ничего не покупал. Остатки на коррсчетах сократились. Огромная сумма утекла в казначейство в виде оплаты за облигации. Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов, поэтому коррсчета изменились меньше, чем можно было ожидать. Больше существенных движений не было. Обращает на себя внимание тот факт, что на этой неделе до сих пор никто не брал у НБУ суточный рефинанс. Похоже, жизнь налаживается Во вторник объем валютного рынка вырос с 402.5 (данные на сайте НБУ откорректированы) до впечатляющих 703.6 млн. Чистый спрос составил около 530 млн, что тоже немало. Клиентские обороты также существенно выросли до значений, достойных общего объема рынка. Предложение очень существенно превышало спрос.
"Большая часть этой суммы ушла с суточных сертификатов..." "В пятницу тендерные сертификаты похудели на 18.5 млрд" Задумался, почему не вся сумма. Почему не вся длинная грн. под 11-12 была куплена за счет короткой под 5-6. Исходя из Ваших сводок, с уточнениями Искателя, получается, что с Пт. по Ср. (в период подготовки-реализации плана "мне еще пятьдесят - и хватит"), НБУ выкупил 350 млн (70+82+8+170+20). Если я обсчитался, то несущественно. Исходя из подсчетов Многозет и Хедшейкер, нерезы взяли бумаг на аукционе на 125 млн. (по курсу 27,75). Если условно считать, что всё это - слитая за эти дни нерезами и выкупленная НБУ валюта, выходит, что банки (там еще условные Нафтогазы - юрлица - на 2 лярда приросли, но всё же - банки, вероятно) слили в ЗВР на благое дело спасения бюджета изрядные 225 млн. баксов своих (не рефинансных). Иначе откуда на МБ взялись 350 млн выкупленного "навеса"? И это при ломящихся от избытка суточных и 1-2 недельных сертификатов (где доступной гривны, работающей под 5-6%, раз в 25 больше необходых 6,25 ярда). Вопрос: это "политическая" разнарядка госам, реальная необходимость порегулировать к концу года избыточную валютную позицию, просто диверсификация рисков или банки реально поддались гривнеоптимизму и баксопессимизму и посчитали, что под 5-6% текущих на депо- в грн. м.б. интересней, чем: - минимум 4,5% в баксе на курсе (берем условно "27,8" и бюджетный среднегодовой 29,1 на "через год") - и у них еше есть возможность хотя бы под 3%+ в дол. овгз зайти (а это уже под 8% профита, минимум, если "держать" бакс). Банки не верят прогнозу МЕРТ и МВФ и уверовали в ревал грн.? Не верю Вариант: уверены, что ставка по текущим (и учетка) скоро вырастет, и там будет тепло и сухо (и профит не меньше). Что думаете?
225 млн $ могли не иметь никакого отношения к размещению в облигации - экспортеры не продают сразу всю валютную выручку, придерживая часть в ожидании лучшего курса. Увидев динамику укрепления гривны и опасаясь ещё более сильного укрепления могли налить те самые 225!
SAndriy1 спасибо за ответ, я подумал об этом, но: а) не верю я в столь неискушенных и пугливых экспортеров (скажите еще: СКМ на годовые премии сливал - вдруг топам на путевку в Сибирь, зачеркнуто, в Турцию не хватит) б) и всем во вторник - день судьбоносного для бюджета аукциона - приспичило.
matroSkin Начнем с того, что нерезы еще могут прикупить у банков облигации. После прошлого аукциона нерезы приросли еще и на следующий день. Мы традиционно выделям самый мощный из известных нам факторов, но источников валюты на МБ может быть больше одного, стратегии разных банков тоже могут быть разными. Кто-то покупает облигации за валюту, а кто-то держит гривну на сертификатах, не желая входить в долгую. Третьи покупают валюту (во вторник спрос тоже был немалый). Среди клиентов тоже обычно полный раброд и шатания Кто-то мог продавать заранее валюту, опасаясь нашествия нерезов и их давления на курс. Мог просто кто-то крупный планово выйти с продажей валюты, что совпало с аукционом. Нет единой модели поведения, движения идут в обе стороны, поэтому подбить баланс у нас не получится.