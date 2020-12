Додано: Чет 17 гру, 2020 18:27

Амвросий написав: flyman написав: "будем смотреть" "будем смотреть"



будем смотреть - "will watch", а "should see" - это именно "должен". Т.е. когда что-то запланировано и указывают как это должно быть, если будет не так, то ответственным надерут задницы будем смотреть - "will watch", а "should see" - это именно "должен". Т.е. когда что-то запланировано и указывают как это должно быть, если будет не так, то ответственным надерут задницы

якщо був впевниний, то сказав би що "побачимо (will see) покращення вже другому півріччі інфа 146%, зуб даю, мамой клянусь"а should see, то означаємо, що "маємо побачити", але можем і не побачити, як карта ляже, але він переконаний, але не на 146%, що побачимо, бо тому видає бажане за явне