Сибарит
Не тот ответ, который я хотел услышать))
Собственно, мне всё равно, сколько (недо)заработают банки.
Интересно, насколько проф. среда поверила в бакс-всё, проникающий в ширнармассы.
Мне показалось, что я вывел некую количественную оценку: на 1/7
(доля предположительной макс. возможной покупки грвн. овгз за бакс резами, допустим, банками: 6/42). Ну нет - так нет))
Просадка курса во вт-ср хорошо просматривалась с предыдущей недели.
Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой продажей во вт. Да и в среду до обеда.
И экспортеры не должны были. До закрытия года еще 2 недели - чего в самую толкучку лезть? Паническая реакция на анонс в Пн. расширенного меню аукциона?
Может быть. Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка