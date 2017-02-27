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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6996699769986999
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:31

Сибарит
Не тот ответ, который я хотел услышать))
Собственно, мне всё равно, сколько (недо)заработают банки.
Интересно, насколько проф. среда поверила в бакс-всё, проникающий в ширнармассы.
Мне показалось, что я вывел некую количественную оценку: на 1/7
(доля предположительной макс. возможной покупки грвн. овгз за бакс резами, допустим, банками: 6/42). Ну нет - так нет))
Просадка курса во вт-ср хорошо просматривалась с предыдущей недели.
Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой продажей во вт. Да и в среду до обеда.
И экспортеры не должны были. До закрытия года еще 2 недели - чего в самую толкучку лезть? Паническая реакция на анонс в Пн. расширенного меню аукциона?
Может быть. Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка 8)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой продажей во вт. Да и в среду до обеда.

Они могли быть профессионалами других рынков :)
Если, например, с опозданием зашла валюта и горит гривневый контракт, не до валютных стратегий. А может даже все планово, но запланировано год назад.
  matroSkin написав:Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка

Юрики - такие же олени, только с печатями (с)кто-то из форумчан :)

Однозначных ответов быть не может. Если уверовать в модель абсолютной управляемости рынка некоей могучей силой, можно построить на ее основе версию. Можно даже очень уверенно ее излагать, выдавая за истину. Я предпочитаю такого избегать.

Нет единой профсреды. Есть много игроков с совершенно разными задачами и компетенциями.
Сибарит
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