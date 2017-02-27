Додано: Чет 17 гру, 2020 18:31

плановой

Не тот ответ, который я хотел услышать))Собственно, мне всё равно, сколько (недо)заработают банки.Интересно, насколько проф. среда поверила в бакс-всё, проникающий в ширнармассы.Мне показалось, что я вывел некую количественную оценку: на 1/7(доля предположительной макс. возможной покупки грвн. овгз за бакс, допустим, банками: 6/42). Ну нет - так нет))Просадка курса во вт-ср хорошо просматривалась с предыдущей недели.Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть спродажей во вт. Да и в среду до обеда.И экспортеры не должны были. До закрытия года еще 2 недели - чего в самую толкучку лезть? Паническая реакция на анонс в Пн. расширенного меню аукциона?Может быть. Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка