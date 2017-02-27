Сибарит Не тот ответ, который я хотел услышать)) Собственно, мне всё равно, сколько (недо)заработают банки. Интересно, насколько проф. среда поверила в бакс-всё, проникающий в ширнармассы. Мне показалось, что я вывел некую количественную оценку: на 1/7 (доля предположительной макс. возможной покупки грвн. овгз за бакс резами, допустим, банками: 6/42). Ну нет - так нет)) Просадка курса во вт-ср хорошо просматривалась с предыдущей недели. Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой продажей во вт. Да и в среду до обеда. И экспортеры не должны были. До закрытия года еще 2 недели - чего в самую толкучку лезть? Паническая реакция на анонс в Пн. расширенного меню аукциона? Может быть. Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка
matroSkin написав:Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой продажей во вт. Да и в среду до обеда.
Они могли быть профессионалами других рынков Если, например, с опозданием зашла валюта и горит гривневый контракт, не до валютных стратегий. А может даже все планово, но запланировано год назад.
matroSkin написав:Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка
Юрики - такие же олени, только с печатями (с)кто-то из форумчан
Однозначных ответов быть не может. Если уверовать в модель абсолютной управляемости рынка некоей могучей силой, можно построить на ее основе версию. Можно даже очень уверенно ее излагать, выдавая за истину. Я предпочитаю такого избегать.
Нет единой профсреды. Есть много игроков с совершенно разными задачами и компетенциями.
matroSkin написав:Не могли профессионалы рынка это не видеть и полезть с плановой продажей во вт. Да и в среду до обеда.
Они могли быть профессионалами других рынков Если, например, с опозданием зашла валюта и горит гривневый контракт, не до валютных стратегий. А может даже все планово, но запланировано год назад.
matroSkin написав:Значит, паническая составляющая курса формируется не только презренными оленями, хомячкам и леммингами, но и матерыми волками рынка
Юрики - такие же олени, только с печатями (с)кто-то из форумчан
Однозначных ответов быть не может. Если уверовать в модель абсолютной управляемости рынка некоей могучей силой, можно построить на ее основе версию. Можно даже очень уверенно ее излагать, выдавая за истину. Я предпочитаю такого избегать.
Нет единой профсреды. Есть много игроков с совершенно разными задачами и компетенциями.
Понятно Ну а я не буду дипломатом и "не исключу", что банкам-инсайдерам слили нечто, что заставило их ринуться кредитовать правительство на рекордные объемы по нерекордным ставкам. Хотя, м.б. и так, что просто гривнеоптимизм захлестнул, на фоне рекордно быстрого разворота ситуации по внешке. Вот, кстати, прогноз курса-21 одного из Игроков, с влиянием, компетенцией и угадываемой задачей: http://финбаланс.ком.юа/news/fiala-biz ... eputatsiya
matroSkin написав:Исходя из Ваших сводок, с уточнениями Искателя, получается, что с Пт. по Ср. (в период подготовки-реализации плана "мне еще пятьдесят - и хватит"), НБУ выкупил 350 млн (70+82+8+170+20). Если я обсчитался, то несущественно. Исходя из подсчетов Многозет и Хедшейкер, нерезы взяли бумаг на аукционе на 125 млн. (по курсу 27,75). Если условно считать, что всё это - слитая за эти дни нерезами и выкупленная НБУ валюта, выходит, что банки (там еще условные Нафтогазы - юрлица - на 2 лярда приросли, но всё же - банки, вероятно) слили в ЗВР на благое дело спасения бюджета изрядные 225 млн.
Ви дивитесь на загальні суми в 350 млн і відповідно 225 млн. Але ж це суми за кілька днів. Погоджуюсь, що величина цих сум дає вам підстави висловлювати такі думки. При такій поведінці банків та їх клієнтів дійсно більше питань ніж відповідей. Проте врахуйте, що імпортери при низхідному тренді могли максимально припинити купівлю долара в очікуванні кращого курсу. Також додайте той факт, що це не обов'язково одні і ті ж нерезиденти купляли у вівторок ОВДП і отримували гривневі виплати у середу. Одні у вівторок продавали валюту, а інші в середу її відкуповували по хорошому курсу. Всі ці фактори могли накластись і ми отримали те що отримали.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!