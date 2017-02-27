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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:24
Вот я закупился вчера 11.05.22, и уже начинаю локти кусать: 15.06.22 выглядит вкуснее.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:39
Realist
ну ок, якщо я нікого не переконав, давайте вважати, що навіс у 170 лямів, викуплених 15.12, був створений не шпекулями-інсайдерами, перважно,
а недолугими експортерами-панікерами, які пішли литися під аукціон,
та гальманутими імпортерами, які стояли та чекали "па27" (норм там був чистий попит у Вт., по 27.75+). Усі взяли та поховали бакс, не чекаючи ФРС
ок, ось нам новий цикл зайшов - подивимось на найближчі 4 сесії
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:40
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:56
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