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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6997699869997000
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:24

Вот я закупился вчера 11.05.22, и уже начинаю локти кусать: 15.06.22 выглядит вкуснее. :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:39

Realist
ну ок, якщо я нікого не переконав, давайте вважати, що навіс у 170 лямів, викуплених 15.12, був створений не шпекулями-інсайдерами, перважно,
а недолугими експортерами-панікерами, які пішли литися під аукціон,
та гальманутими імпортерами, які стояли та чекали "па27" (норм там був чистий попит у Вт., по 27.75+). Усі взяли та поховали бакс, не чекаючи ФРС 8)
ок, ось нам новий цикл зайшов - подивимось на найближчі 4 сесії
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:40

Продал 60% своего доллара по 27.80 и купил ещё евро по 34.05.
Сегодня целый день падение доллара и рост евро.

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:56

  asti написав:Вот я закупился вчера 11.05.22, и уже начинаю локти кусать: 15.06.22 выглядит вкуснее. :(
я же Вам говорил, -22.12.2020 самый цимус будет :)
Яша
 
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  #<1 ... 6997699869997000
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