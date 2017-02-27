|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:24
Вот я закупился вчера 11.05.22, и уже начинаю локти кусать: 15.06.22 выглядит вкуснее.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:39
Realist
ну ок, якщо я нікого не переконав, давайте вважати, що навіс у 170 лямів, викуплених 15.12, був створений не шпекулями-інсайдерами, перважно,
а недолугими експортерами-панікерами, які пішли литися під аукціон,
та гальманутими імпортерами, які стояли та чекали "па27" (норм там був чистий попит у Вт., по 27.75+). Усі взяли та поховали бакс, не чекаючи ФРС
ок, ось нам новий цикл зайшов - подивимось на найближчі 4 сесії
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:40
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:56
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:27
Вчера примерно к 11.00 купил по 33.75, когда банки ещё не успели перестроиться с 1.2155 на 1.22. А сейчас купил в Конкорде, который сегодня почему-то не поменял курс ещё с вечера вчерашнего дня, так и остался на 34.05. Это примерно на уровне 1.22. Для сравнения - Альфа 34.28, ТАС 34.20. Это уровень примерно 1.2250. Сейчас Форекс рисует ~1.2270. В общем, верю в рост евро и дальнейшее падение доллара.
п.с. 1.205 это где? Ни в одном банке такого не видел.
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:33
а как вы думали работает финансовая пирамида? на обслуживание насоса нужно все больше ресурсов. отдавать их все-равно планируют со станка. 50 ярдов туда-50 ярдов сюда, подумаешь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:42
Вы говорили? Не помню.
Я думаю, что таких объемов как 15.12 не будет/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а можно как-то где-то глянуть балансы ОВГЗ по каждому конкретно банку ?
или это только в их (банковских) квартальных (годовых, ...) отчетах публикуется ?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:04
|