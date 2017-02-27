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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6997699869997000
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:24

Вот я закупился вчера 11.05.22, и уже начинаю локти кусать: 15.06.22 выглядит вкуснее. :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:39

Realist
ну ок, якщо я нікого не переконав, давайте вважати, що навіс у 170 лямів, викуплених 15.12, був створений не шпекулями-інсайдерами, перважно,
а недолугими експортерами-панікерами, які пішли литися під аукціон,
та гальманутими імпортерами, які стояли та чекали "па27" (норм там був чистий попит у Вт., по 27.75+). Усі взяли та поховали бакс, не чекаючи ФРС 8)
ок, ось нам новий цикл зайшов - подивимось на найближчі 4 сесії
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:40

Продал 60% своего доллара по 27.80 и купил ещё евро по 34.05.
Сегодня целый день падение доллара и рост евро.

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:56

  asti написав:Вот я закупился вчера 11.05.22, и уже начинаю локти кусать: 15.06.22 выглядит вкуснее. :(
я же Вам говорил, -22.12.2020 самый цимус будет :)
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Продал 60% своего доллара по 27.80 и купил ещё евро по 34.05.

по 1,225 как-то не очень
вчера утром можно было еще около 1,205 выжать
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:27

  SILVER_UA написав:по 1,225 как-то не очень
вчера утром можно было еще около 1,205 выжать

Вчера примерно к 11.00 купил по 33.75, когда банки ещё не успели перестроиться с 1.2155 на 1.22. А сейчас купил в Конкорде, который сегодня почему-то не поменял курс ещё с вечера вчерашнего дня, так и остался на 34.05. Это примерно на уровне 1.22. Для сравнения - Альфа 34.28, ТАС 34.20. Это уровень примерно 1.2250. Сейчас Форекс рисует ~1.2270. В общем, верю в рост евро и дальнейшее падение доллара.
п.с. 1.205 это где? Ни в одном банке такого не видел.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:33

  asti написав:Минфин опять поставил туеву хучу бумаг на вторник...
Нафига им столько денег?!
На этой неделе уже 50 ярдов загребли!!


а как вы думали работает финансовая пирамида? на обслуживание насоса нужно все больше ресурсов. отдавать их все-равно планируют со станка. 50 ярдов туда-50 ярдов сюда, подумаешь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:42

  Яша написав:
  asti написав:Вот я закупился вчера 11.05.22, и уже начинаю локти кусать: 15.06.22 выглядит вкуснее. :(
я же Вам говорил, -22.12.2020 самый цимус будет :)
Вы говорили? Не помню.
Я думаю, что таких объемов как 15.12 не будет/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а можно как-то где-то глянуть балансы ОВГЗ по каждому конкретно банку ?
или это только в их (банковских) квартальных (годовых, ...) отчетах публикуется ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:04

  Striker написав:Ни в одном банке такого не видел.

не одними банками же живем
SILVER_UA
 
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