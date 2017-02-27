«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:00
«Призрак дефолта бродит по Европе»:
«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:50
на сегодня хотелось бы, чтобы 29 числа аукцион не отменили.
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