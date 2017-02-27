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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6998699970007001
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:00

«Призрак дефолта бродит по Европе»:

«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас

https://m.business-gazeta.ru/article/492695
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:«Призрак дефолта бродит по Европе»:
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:50

  Яша написав:
  asti написав:И чем он будет показателен?

объемом и ставками

*Відправлено з Чату

на сегодня хотелось бы, чтобы 29 числа аукцион не отменили.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:42

  Moneta написав:«Призрак дефолта бродит по Европе»:

«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас

https://m.business-gazeta.ru/article/492695

Теперь Польша всех вытянет, там падение ВВП даже в корону минимально.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:14

  BIGor написав:
  Moneta написав:«Призрак дефолта бродит по Европе»:

«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас

https://m.business-gazeta.ru/article/492695

Теперь Польша всех вытянет, там падение ВВП даже в корону минимально.

Навряд з розміром її частки в загальноєвропейському ВВП
alex10
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