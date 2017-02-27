Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:00
«Призрак дефолта бродит по Европе»:
«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас
https://m.business-gazeta.ru/article/492695
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
Повідомлень: 2822
З нами з: 26.06.11
Подякував: 47 раз.
Подякували: 1226 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:50
Яша написав: asti написав:
И чем он будет показателен?
объемом и ставками
*Відправлено з Чату
на сегодня хотелось бы, чтобы 29 числа аукцион не отменили.
Яша
Повідомлень: 1098
З нами з: 10.04.07
Подякував: 108 раз.
Подякували: 167 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:42
Moneta написав:
«Призрак дефолта бродит по Европе»:
«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас
https://m.business-gazeta.ru/article/492695
Теперь Польша всех вытянет, там падение ВВП даже в корону минимально.
BIGor
Повідомлень: 4250
З нами з: 19.09.10
Подякував: 718 раз.
Подякували: 916 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:14
BIGor написав: Moneta написав:
«Призрак дефолта бродит по Европе»:
«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас
https://m.business-gazeta.ru/article/492695
Теперь Польша всех вытянет, там падение ВВП даже в корону минимально.
Навряд з розміром її частки в загальноєвропейському ВВП
alex10
2
Повідомлень: 9926
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2598 раз.
Подякували: 1999 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:31
BIGor написав: Moneta написав:
«Призрак дефолта бродит по Европе»:
«вертолетные деньги» сделали свое дело?
Госдолг европейских стран перед кризисом 2008 года был по разным странам в 23 раза меньше, чем сейчас
https://m.business-gazeta.ru/article/492695
Теперь Польша всех вытянет, там падение ВВП даже в корону минимально.
Следующая валюта для инвестирования pln
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Повідомлень: 5321
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1550 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:35
vitaliian написав:
Следующая валюта для инвестирования pln
В каких банках в Украине можно открыть депозит в злотых?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5965
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 527 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:39
Investor_K написав: vitaliian написав:
Следующая валюта для инвестирования pln
В каких банках в Украине можно открыть депозит в злотых?
Нет таких банков. А Евро и долл. у Вас в банках лежат под проценты?
BIGor
Повідомлень: 4250
З нами з: 19.09.10
Подякував: 718 раз.
Подякували: 916 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:42
Investor_K написав: vitaliian написав:
Следующая валюта для инвестирования pln
В каких банках в Украине можно открыть депозит в злотых?
Только под 0% (.
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/zlotowka
Востаннє редагувалось
unlock
в П'ят 18 гру, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
б.Шон
unlock
Повідомлень: 2868
З нами з: 14.06.12
Подякував: 519 раз.
Подякували: 441 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:42
BIGor написав:
Нет таких банков. А Евро и долл. у Вас в банках лежат под проценты?
Это сложно назвать процентами.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5965
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 527 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
20949
2730428
7331
1700815
634
145227