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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6999700070017002
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:59

  asti написав:Минфин опять поставил туеву хучу бумаг на вторник...
Нафига им столько денег?!
На этой неделе уже 50 ярдов загребли!!

много денег не бывает
надо брать пока дают
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:20

Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ

Об этом представитель Украины во Всемирном Банке (ВБ) Роман Качур сообщил в интервью Голосу Америки.

https://mbiz.censor.net/news/3237603/vs ... heniya_ksu
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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