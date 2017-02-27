много денег не бывает
надо брать пока дают
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:59
много денег не бывает
надо брать пока дают
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:20
Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ
Об этом представитель Украины во Всемирном Банке (ВБ) Роман Качур сообщил в интервью Голосу Америки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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