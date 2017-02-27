Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:16

Доллар идет на шабаш



Чем выше в гору поднимается EURUSD, тем больше у «быков» кружится голова. Снаряжение альпиниста-евро в виде близости результативного Brexit и новых рекордных максимов S&P 500 выглядит прочным, но как бы ему не порваться в день четырехкратной ведьмы. Речь идет о 18 декабря – дате, когда истекают сроки исполнения опционов на американские акции, объем которых, по оценкам Susquehanna, на 24% больше, чем в 2019. А ведь есть еще и фьючерсы! Когда все покупают, есть прекрасная возможность, чтобы продать, и День четырехкратной ведьмы (такое событие происходит раз в квартал) является последним шансом крупных игроков перебалансировать портфель в преддверии резкого падения ликвидности накануне Рождества.



Шабаш – идеальный вариант, чтобы поставить зарвавшихся «быков» по EURUSD на место. Пара растет благодаря вере инвесторов в результативный Brexit и надеждам S&P 500 на дополнительный фискальный стимул, однако и то, и другое событие не гарантированы. Главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост заявил, что прогресс в диалоге заблокирован, а время уходит. Борис Джонсон угрожает не допускать европейский рыбаков к водам Туманного Альбиона, по меньшей мере, в течение 8-ми лет, если его предложение о ловле рыбы в течение 3-х лет по установленным квотам не будет принято. Эммануэль Макрон утверждает, что это не обеспечит среднесрочной уверенности для национального флота Франции. И рыболовство – не единственный камень преткновения между Лондоном и Брюсселем.



Нет ничего более постоянного, чем временное. Британия набросилась на €750 млрд Фонд спасения ЕС от пандемии, утверждая, что если бы его средства были направлены на разработку электромобилей, то это полностью бы исказило равные условия игры. Ряд республиканцев из Сената настаивают на включении в $900 млрд пакет помощи положения, гарантирующего, что ФРС не сможет возобновить программы экстренного кредитования. Вопросы с Brexit и фискальным стимулом не решены, тем удивительнее выглядят ралли S&P 500, фунта и EURUSD, тем больше поводов для фиксации прибыли по лонгам. Особенно в День четырехкратных ведьм.



В конечном итоге, даже если Конгресс одобрит пакет помощи, это обстоятельство вкупе с прогрессом в области вакцинирования может стать поводом для бурного роста ВВП США. В результате инвесторы вспомнят про теорию улыбки доллара. На последнем этапе его курс растет, так как американская экономика возвращается к тренду быстрее своих конкурентов.



BofA Merrill Lynch отмечает, что стратегия «продай доллар» нынче на рынке самая популярная после «купи акции». Спекулятивные нетто-шорты по гринбэку достигли более чем 2-летнего максимума, почему бы им немного не сократиться? Шабаш в помощь? Да, пара EURUSD достигла поставленного на исходе первой декады декабря таргета в 1,224. Да, устойчивость восходящего тренда не вызывает сомнений, и я продолжаю верить, что в 2021 евро покорится отметка $1,25, но покупать максимумы нынче крайне опасно. Лучше ловить откаты. Тем более, что с ведьмами шутки плохи.



Дмитрий Демиденко для LiteForex