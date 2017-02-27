Чем выше в гору поднимается EURUSD, тем больше у «быков» кружится голова. Снаряжение альпиниста-евро в виде близости результативного Brexit и новых рекордных максимов S&P 500 выглядит прочным, но как бы ему не порваться в день четырехкратной ведьмы. Речь идет о 18 декабря – дате, когда истекают сроки исполнения опционов на американские акции, объем которых, по оценкам Susquehanna, на 24% больше, чем в 2019. А ведь есть еще и фьючерсы! Когда все покупают, есть прекрасная возможность, чтобы продать, и День четырехкратной ведьмы (такое событие происходит раз в квартал) является последним шансом крупных игроков перебалансировать портфель в преддверии резкого падения ликвидности накануне Рождества.
Шабаш – идеальный вариант, чтобы поставить зарвавшихся «быков» по EURUSD на место. Пара растет благодаря вере инвесторов в результативный Brexit и надеждам S&P 500 на дополнительный фискальный стимул, однако и то, и другое событие не гарантированы. Главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост заявил, что прогресс в диалоге заблокирован, а время уходит. Борис Джонсон угрожает не допускать европейский рыбаков к водам Туманного Альбиона, по меньшей мере, в течение 8-ми лет, если его предложение о ловле рыбы в течение 3-х лет по установленным квотам не будет принято. Эммануэль Макрон утверждает, что это не обеспечит среднесрочной уверенности для национального флота Франции. И рыболовство – не единственный камень преткновения между Лондоном и Брюсселем.
Нет ничего более постоянного, чем временное. Британия набросилась на €750 млрд Фонд спасения ЕС от пандемии, утверждая, что если бы его средства были направлены на разработку электромобилей, то это полностью бы исказило равные условия игры. Ряд республиканцев из Сената настаивают на включении в $900 млрд пакет помощи положения, гарантирующего, что ФРС не сможет возобновить программы экстренного кредитования. Вопросы с Brexit и фискальным стимулом не решены, тем удивительнее выглядят ралли S&P 500, фунта и EURUSD, тем больше поводов для фиксации прибыли по лонгам. Особенно в День четырехкратных ведьм.
В конечном итоге, даже если Конгресс одобрит пакет помощи, это обстоятельство вкупе с прогрессом в области вакцинирования может стать поводом для бурного роста ВВП США. В результате инвесторы вспомнят про теорию улыбки доллара. На последнем этапе его курс растет, так как американская экономика возвращается к тренду быстрее своих конкурентов.
BofA Merrill Lynch отмечает, что стратегия «продай доллар» нынче на рынке самая популярная после «купи акции». Спекулятивные нетто-шорты по гринбэку достигли более чем 2-летнего максимума, почему бы им немного не сократиться? Шабаш в помощь? Да, пара EURUSD достигла поставленного на исходе первой декады декабря таргета в 1,224. Да, устойчивость восходящего тренда не вызывает сомнений, и я продолжаю верить, что в 2021 евро покорится отметка $1,25, но покупать максимумы нынче крайне опасно. Лучше ловить откаты. Тем более, что с ведьмами шутки плохи.
Realist написав:Деякі аналітики прогнозують зростання гривні навіть нижче 27 грн/дол на початку наступного року. І все через високу вартість металу та зерна на світових ринках, а відповідно і притоку валютної виручки. Ну і плюс нерезиденти ніби змінили тактику.
Обсяги ринку настільки незначні що відновлення інтереса до ОВДП і продаж доларів для "новорічних подарунків" корпораціями не залишає ніякої іншої опції для НБУ як тільки жорстко стояти на відкуп. Народ також радісно гребе долар, що подешевшав з метою не відставати від тактики регулятора.
headshaker написав:Судя по цифрам, ничего специфически завлекательного для резидентов не было, во всяком случае, их участие было пропорционально их общему весу. Если кто и отличился, то это, скорее, физ.лица, но в абсолютных цифрах особого значения это не имеет.
Резюме. 1) Із нерезидентам ще нічого не зрозуміло. Однозначно вони припинили вихід із паперів, але про великий попит із їхнього боку поки що рано говорити. 2) Наші банки збирають коротку гривню із населення під 6-8% річних та кредитують Мінфін під 10-10,75%. Де факто і де-юре, ми (населення) завдяки Мінфіну та ситуації, що склалась, проїдаємо гроші. Звичайно, завдяки мультиплікатору, це проїдання також підтримує економіку, але про суттєвий розвиток при даних умовах можна забути. 3) Все більше фізиків поглядають на ОВДП як альтернативу депозитам. 4) І найголовніше. Ми не розуміємо стратегії влади та мінфіну. Як при таких боргах та при такій вартості обслуговування боргу, вони збираються виконувати бюджет на 21 рік із таким дефіцитом??? ЯК?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
headshaker написав:Итак, по совокупности, основным игроком по валютным бумагам оказались банки, а нерезидентов они и вовсе не заинтересовали.
Думается, что в нашей ситуации в нашем случае, тот факт, что овгз разбираются банками лучше чем если нерезидентами - банки берут это за гривну и потом вероятно и меньше давления будет при погашении этих бумаг. А что нерезиденты? - а они как сольют свою валюту под овгз, як скажені, так же як скажені будут ее потом откупать, лишний раз раскачивая ситуацию. Толку от таких нерезидентов ноль.
п.с. Но все же было бы интересно знать точный список банков, разбирающих бумаги как пирожки. Шото знают? или их вежливо попросили?.... п.с2. а вообще схемы с овгз будь-то с банками, или другими участниками, при том что на экономику давно забит болт - это печалька.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 18 гру, 2020 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:4) І найголовніше. Ми не розуміємо стратегії влади та мінфіну. Як при таких боргах та при такій вартості обслуговування боргу, вони збираються виконувати бюджет на 21 рік із таким дефіцитом??? ЯК?
Никак. Они надеются на лучшее, а получится как всегда. (наверное надеются что гривна станет тихой гаванью раз закладывают 700 млрд заимствований ).
Realist написав:. 3) Все більше фізиків поглядають на ОВДП як альтернативу депозитам. 4) І найголовніше. Ми не розуміємо стратегії влади та мінфіну. Як при таких боргах та при такій вартості обслуговування боргу, вони збираються виконувати бюджет на 21 рік із таким дефіцитом??? ЯК?
стратегии нету всё очень хаотично, вопрос номер 1 у всех веток власти - где взять деньги.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Realist написав:4) І найголовніше. Ми не розуміємо стратегії влади та мінфіну. Як при таких боргах та при такій вартості обслуговування боргу, вони збираються виконувати бюджет на 21 рік із таким дефіцитом??? ЯК?
Никак. Они надеются на лучшее, а получится как всегда. (наверное надеются что гривна станет тихой гаванью раз закладывают 700 млрд заимствований ).
Они знают что следующий срок им не светит поэтому гребут всё что могут как на пожаре.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.12.2020..................27,8043 Гривна укрепилась на 1.4 копейки. Открылись на 9 копеек ниже вчерашнего закрытия. Как и позавчера, это сверхраннее снижение оставил НБУ. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли в рост и к 11-30 выросли на 8.5 копеек. Около 12 выросли еще на 2 копейки. Справочный курс встретили котировками 27.8350 - 27.8550, что на 10.5 копеек выше открытия. В мире доллар за ночь приподнялся и теперь колеблется на выше вчерашних минимумов.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах выросли, в основном, за счет сокращения объема суточных сертификатов. Чуть помогли расходы казначейства, а противостояла росту одна наличка.
В среду объем валютного рынка уменьшился с 703.6 до 686.8 млн, оставшись на весьма высоком уровне. Чистый спрос составил порядка 666 млн, что чертовски много, много больше, чем во вторник. Клиентское предложение существенно сократилось и уравновесилось со слегка подросшим спросом. При этом по оперативным сделкам (без форвардов) предложение все еще превышало спрос.