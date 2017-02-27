А почему именно NZD?
Или это шутка такая?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:33
В Блумберг вышла статья о провале Зеленского в борьбе со старой коррупционной системой. Но это политика, а в контексте ветки речь и о программе МВФ, которую на Западе предпочли поставить на холд. Кому интересно - читайте по ссылке
Ukraine’s Leader Is Being Broken by the System He Vowed to Crush
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34
tmp01
Думаю, що ця валюта буде у виграші як щодо долара, так і щодо євро у 3-4 річній перспективі, там нема фундаментальних проблем. Впаде до 0,6 відносно долара - зайду по максимуму. Хоча надії на нижче 0,65, чесно кажучи, не маю. Ризик бачу тільки один - кліматичні зміни
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:40
нерезы начали активно покупать ОГВЗ. Значит им пообещали потом на выходе курс не выше 27. А то министр финансов пару недель назад загадочно сказал по тв, что у каб.мина есть план по выполнению бюджета, сказал что это пока тайна где взять деньги. понятно теперь стало где их взяли и что пообещали инвесторам - спекулянтам. одним словом опять схема прошлых годов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:42
Сельскохозяйственное производство в ноябре слегка подтянулось, но из-за сильного неурожая фруктов и не-рекордного урожая зерновых по итогам года снизится на 12-13%. Животноводство пострадало меньше растениеводства - за 11 месяцев падение на 2,5% и 14,8%, соответственно
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:48
Те, кто купил по 13, сильно пожалеют (с)
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