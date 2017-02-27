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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7000700170027003
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:NZD

А почему именно NZD?
Или это шутка такая?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:33

В Блумберг вышла статья о провале Зеленского в борьбе со старой коррупционной системой. Но это политика, а в контексте ветки речь и о программе МВФ, которую на Западе предпочли поставить на холд. Кому интересно - читайте по ссылке

Ukraine’s Leader Is Being Broken by the System He Vowed to Crush
https://www.bloomberg.com/news/articles ... d-to-crush
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34

tmp01
Думаю, що ця валюта буде у виграші як щодо долара, так і щодо євро у 3-4 річній перспективі, там нема фундаментальних проблем. Впаде до 0,6 відносно долара - зайду по максимуму. Хоча надії на нижче 0,65, чесно кажучи, не маю. Ризик бачу тільки один - кліматичні зміни
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:40

нерезы начали активно покупать ОГВЗ. Значит им пообещали потом на выходе курс не выше 27. А то министр финансов пару недель назад загадочно сказал по тв, что у каб.мина есть план по выполнению бюджета, сказал что это пока тайна где взять деньги. понятно теперь стало где их взяли и что пообещали инвесторам - спекулянтам. одним словом опять схема прошлых годов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:42

Сельскохозяйственное производство в ноябре слегка подтянулось, но из-за сильного неурожая фруктов и не-рекордного урожая зерновых по итогам года снизится на 12-13%. Животноводство пострадало меньше растениеводства - за 11 месяцев падение на 2,5% и 14,8%, соответственно

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/153.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:48

  VALONI написав:
  Realist написав:Деякі аналітики прогнозують зростання гривні навіть нижче 27 грн/дол на початку наступного року. І все через високу вартість металу та зерна на світових ринках, а відповідно і притоку валютної виручки. Ну і плюс нерезиденти ніби змінили тактику.

Обсяги ринку настільки незначні що відновлення інтереса до ОВДП і продаж доларів для "новорічних подарунків" корпораціями не залишає ніякої іншої опції для НБУ як тільки жорстко стояти на відкуп.
Народ також радісно гребе долар, що подешевшав з метою не відставати від тактики регулятора. :D

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Те, кто купил по 13, сильно пожалеют (с)
alex10
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  #<1 ... 7000700170027003
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