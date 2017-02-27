Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:40

нерезы начали активно покупать ОГВЗ. Значит им пообещали потом на выходе курс не выше 27. А то министр финансов пару недель назад загадочно сказал по тв, что у каб.мина есть план по выполнению бюджета, сказал что это пока тайна где взять деньги. понятно теперь стало где их взяли и что пообещали инвесторам - спекулянтам. одним словом опять схема прошлых годов.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.