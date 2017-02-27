А почему именно NZD?
Или это шутка такая?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:33
В Блумберг вышла статья о провале Зеленского в борьбе со старой коррупционной системой. Но это политика, а в контексте ветки речь и о программе МВФ, которую на Западе предпочли поставить на холд. Кому интересно - читайте по ссылке
Ukraine’s Leader Is Being Broken by the System He Vowed to Crush
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34
tmp01
Думаю, що ця валюта буде у виграші як щодо долара, так і щодо євро у 3-4 річній перспективі, там нема фундаментальних проблем. Впаде до 0,6 відносно долара - зайду по максимуму. Хоча надії на нижче 0,65, чесно кажучи, не маю. Ризик бачу тільки один - кліматичні зміни
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:40
нерезы начали активно покупать ОГВЗ. Значит им пообещали потом на выходе курс не выше 27. А то министр финансов пару недель назад загадочно сказал по тв, что у каб.мина есть план по выполнению бюджета, сказал что это пока тайна где взять деньги. понятно теперь стало где их взяли и что пообещали инвесторам - спекулянтам. одним словом опять схема прошлых годов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:42
Сельскохозяйственное производство в ноябре слегка подтянулось, но из-за сильного неурожая фруктов и не-рекордного урожая зерновых по итогам года снизится на 12-13%. Животноводство пострадало меньше растениеводства - за 11 месяцев падение на 2,5% и 14,8%, соответственно
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:48
Те, кто купил по 13, сильно пожалеют (с)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:35
Интересно - до нового года 29 увидим или так и будет болтанка на 28?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:52
Швидше буде 27,ХХ
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:56
Залежить від кроскурсу з євро.
Але він поки що іде на північ.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:03
Розтягли підскок у часі
Вітаюсь совсіма.
Рояль у чотири руки! Грають НБУ и Мінфін у парі
1) Мінфіну сподобалось займати валюту на внутрішньому ринку! На міжнародному ринку зараз йому доляр під 3,8 відсотка, не дадуть. А на внутрішньому, нарешті, є де той доляр припаркувати!
2) Вже в четвер оголосили подвійну потребу у долярі на наступному
3)
Цікаво, скільки сьогодні з добових сертифікатів НБУ витягнуть банки
Також цікаво, скільки рефінансу нальє сьогодні НБУ
От і затягнувся поточний підскок, заявленим повним спектром ще і
ВО
PS
А по переду ще уікенд! Зрозуміло, що під таку гру налічка також потягне вгору.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 18 гру, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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