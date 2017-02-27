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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7001700270037004>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:NZD

А почему именно NZD?
Или это шутка такая?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:33

В Блумберг вышла статья о провале Зеленского в борьбе со старой коррупционной системой. Но это политика, а в контексте ветки речь и о программе МВФ, которую на Западе предпочли поставить на холд. Кому интересно - читайте по ссылке

Ukraine’s Leader Is Being Broken by the System He Vowed to Crush
https://www.bloomberg.com/news/articles ... d-to-crush
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34

tmp01
Думаю, що ця валюта буде у виграші як щодо долара, так і щодо євро у 3-4 річній перспективі, там нема фундаментальних проблем. Впаде до 0,6 відносно долара - зайду по максимуму. Хоча надії на нижче 0,65, чесно кажучи, не маю. Ризик бачу тільки один - кліматичні зміни
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:40

нерезы начали активно покупать ОГВЗ. Значит им пообещали потом на выходе курс не выше 27. А то министр финансов пару недель назад загадочно сказал по тв, что у каб.мина есть план по выполнению бюджета, сказал что это пока тайна где взять деньги. понятно теперь стало где их взяли и что пообещали инвесторам - спекулянтам. одним словом опять схема прошлых годов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:42

Сельскохозяйственное производство в ноябре слегка подтянулось, но из-за сильного неурожая фруктов и не-рекордного урожая зерновых по итогам года снизится на 12-13%. Животноводство пострадало меньше растениеводства - за 11 месяцев падение на 2,5% и 14,8%, соответственно

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/153.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:48

  VALONI написав:
  Realist написав:Деякі аналітики прогнозують зростання гривні навіть нижче 27 грн/дол на початку наступного року. І все через високу вартість металу та зерна на світових ринках, а відповідно і притоку валютної виручки. Ну і плюс нерезиденти ніби змінили тактику.

Обсяги ринку настільки незначні що відновлення інтереса до ОВДП і продаж доларів для "новорічних подарунків" корпораціями не залишає ніякої іншої опції для НБУ як тільки жорстко стояти на відкуп.
Народ також радісно гребе долар, що подешевшав з метою не відставати від тактики регулятора. :D

Зображення

Те, кто купил по 13, сильно пожалеют (с)
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:35

Интересно - до нового года 29 увидим или так и будет болтанка на 28?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:52

  Амвросий написав:Интересно - до нового года 29 увидим или так и будет болтанка на 28?

Швидше буде 27,ХХ :wink:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:56

  Амвросий написав:Интересно - до нового года 29 увидим или так и будет болтанка на 28?

Залежить від кроскурсу з євро.
Але він поки що іде на північ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:03

Розтягли підскок у часі


Вітаюсь совсіма.


Рояль у чотири руки! Грають НБУ и Мінфін у парі :idea:

1) Мінфіну сподобалось займати валюту на внутрішньому ринку! На міжнародному ринку зараз йому доляр під 3,8 відсотка, не дадуть. А на внутрішньому, нарешті, є де той доляр припаркувати!

2) Вже в четвер оголосили подвійну потребу у долярі на наступному аукціоні ОВДП як на рік, так і на півтора.

3) Нерези же, зі свого боку, розміщують тільки гривню. І тут, я б судив НБУ за те, що він грає на боці нерезів, даючи їм змогу продати валюту по завищенному курсу, щоб ту гривню потім в ОВДП розмістити. Іншим, я вранішні зальоти НБУ на міжбанку при падінні курсу доляра ще й у світі, нічим пояснити не можу :mrgreen:


Цікаво, скільки сьогодні з добових сертифікатів НБУ витягнуть банки :idea:
Також цікаво, скільки рефінансу нальє сьогодні НБУ :!:

От і затягнувся поточний підскок, заявленим повним спектром ще і гривньових ОВДП на найближчий первинний аукціон ОВДП!

ВО

PS
А по переду ще уікенд! Зрозуміло, що під таку гру налічка також потягне вгору.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 18 гру, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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