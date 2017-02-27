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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:11
s0v7a написав:
3) Нерези же, зі свого боку розміщують гривню. І тут, я б судив НБУ за те, що він грає на боці нерезів, даючи їм змогу продати валюту по завищенному курсу, щоб ту гривню потім в ОВДП розмістити. Іншим, я вранішні зальоти НБУ на міжбанку при падінні курсу доляра, нічим пояснити не можу
До какого уровня НБУ должен был допустить падение с утра, чтобы не быть преступником?
Тут надо задавать вопросы какому-то банку(ам?), который уже второй раз вылазит на МБ с достаточно крупными суммами в неурочное время, когда покупателей еще нет. Очень странная стратегия.
И да, запретить кому-бы то ни было выходить на рынок хоть в полночь регулятор не может.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:21
в отделении одного из госсов нет гривны...валюты куры не клюют
с трудом наскребли для обмена(даже пустую кассу предъявили)
так что не всё так плохо у нас (или всё так плохо у них)
до НГ курс может быть в коридоре 27,70-28,10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:28
А что будет, если государство не сможет сделать выплаты с процентами по валютным ОВГЗ?
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